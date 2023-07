De optimistische dancetracks op Aluna’s ‘Mycelium’ bevatten pakkende refreinen vol poëzie ★★★★☆

We kennen Aluna Francis van haar zang- en liedschrijverswerk voor het danceduo AlunaGeorge én van de househit White Noise, die de twee tien jaar geleden maakten met Disclosure. De dj probeert het ook al even alleen: Mycelium is haar tweede soloalbum en een heerlijke opvolger van haar debuut Renaissance uit 2020.

Helemaal alleen is Francis nog altijd niet: ze gaat per track een samenwerking aan met door haar bewonderde producers van over de hele wereld. Ze schreef haar nummers tijdens zoomsessies in verschillende studio’s, met de apparaten onder handbereik. De spontaniteit van deze jam-achtige aanpak straalt af op het hele album, van de knallende opener tot het wat raadselachtige slot Future, waarmee Aluna samen met de Zuid-Afrikaanse amapiano-dj Kooldrink hint naar de dingen die nog gaan komen.

Toch overheersen de klassieke house en het typisch Britse geluid van de UK garage, bijvoorbeeld op de dansvloertrack Underwater, met een heerlijke bassline op een zo te horen al wat oudere, analoge synth. In de fijn opgebouwde climax vol nostalgisch ratelende snaardrums hoor je de feestelijke euforie van de house van de jaren negentig. Ook dankzij dat aangenaam hoge stemgeluid van de zangeres: ‘Baby, take me higher, so I can breathe again.’

Het mooiste aan Mycelium is dat achter de optimistische dancetracks steeds een pakkend liedje zit, met opgewekte refreinen die blijven hangen – ook als je niet op een dansvloer staat. Het hoogtepunt The Way I’m Wired heeft niet alleen een opwindende beat, maar ook een uitstekende tekst: ‘I combine all the history that keeps repeating. And by design, it’s the mystery that keeps me needing.’ Dat is natuurlijk pure poëzie. Kom er maar eens aan in dit genre.

Aluna Francis. Beeld Maya Fuhr

Aluna Mycelium Dance ★★★★☆ Mad Decent/ Virgin