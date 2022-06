De opname van Pan’s Anniversary is een fijne verfrissing ★★★★☆

Als je van de muziek van Ralph Vaughan Williams (1872-1958) houdt, en dan vooral van hoe hij Engelse folklore en barokke elementen gebruikte, is deze opname van zijn muziek bij het 17de-eeuws toneelstuk Pan’s Anniversary een fijne verfrissing.



De versie door het Choir of Clare College Cambridge en Britten Sinfonia is een op de tong smeltende reconstructie van de toneelmuziek waarin hymnes, oude dansvormen en gesproken woord elkaar afwisselen.

Schetterend koper en een dikke laag pastorale strijkers begeleiden de geweldige zangeressen in hun weelderig gezongen hymnes: sopranen Mary en Sophie Bevan (zussen) en zalige alt Jess Dandy. Vader en zoon Timothy en Samuel West, acteurs, maken het tot een vermakelijk geaffecteerd hoorspel.

De orkestratie van de dansen besteedde Vaughan Williams wegens tijdgebrek uit aan Gustav Holst. Ook die staat garant voor lekkere, volvette neo-barok.

Het arrangement van de Tallis Fantasia (oorspronkelijk voor strijkorkest) voor 39-koppig koor plus strijkoctet is voor de renaissancistische meerstemmigheid van Thomas Tallis (1505-1585) een terugkeer naar een vocale zetting. Glad zingt het Engelse koor het 16e-eeuwse thema dat in de bedding van de romantiek van Vaughan Williams ligt.

Choir of Clare College Cambridge

Pan’s Anniversary Klassiek ★★★★☆ Albion Records