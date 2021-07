De oploslatte van Nescafé is oké, voor kampeerders

Vroeger – in de jaren zestig en zeventig in dit geval – was het de gewoonste zaak van de wereld dat vakantiegangers hun auto op de dag van vertrek naar de zon volstouwden met etenswaren, Hóllandse etenswaren. Campingmargarine! In blik!

Wat de boer niet kende, dat at hij niet. Alleen die olijfolie al. De reeds genoemde campingmargarine, aardappelen, pindakaas, limonadesiroop, potten Nescafé en hagelslag verdwenen daarom in grote hoeveelheden over de grenzen. In het verre buitenland was alles anders, behalve het eten.

Inmiddels is de beweging omgekeerd. Buitenlandse producten (olijfolie, Franse mayonaise om maar wat te noemen) worden na de vakantie op grote schaal mee naar Nederland genomen. Wat ze daar eten en drinken, eten en drinken we hier ook.

De kroon op deze ontwikkeling zijn de zakjes oploskoffie van Nescafé. Na de start met de smaak ‘cappuccino’ was de beer los. Inmiddels zijn er van dit merk ook zakjes ‘latte’, ‘caramel latte’, ‘praline latte’, ‘coconut macchiato’, ‘iced cappuccino’ en ‘amandel macchiato’ beschikbaar, onder meer. Ze gaan in grote hoeveelheden mee op vakantie, want lekker makkelijk.

Gaan we over tot het proeven van een van de varianten, de latte. Er wordt het proefpanel een perfecte combinatie in het vooruitzicht gesteld van Arabica- en Robusta-bonen, plus een ‘onweerstaanbare luchtige melkschuimlaag’. Dat van die melkschuimlaag klopt, maar onweerstaanbaar is deze grauwe topping niet echt. De smaak is verder oké, voor kampeerders.

Ter afsluiting: ‘latte’ is van oorsprong geen Italiaanse vinding, wat veel mensen denken. Wie in de laars een latte bestelt, krijgt een glas melk. Caffé latte is, waarschijnlijk, een Amerikaanse vinding. Niets is wat het lijkt in de koffiebranche.

Cijfer: 6,5