De opkomst (en tragiek) van Lale Gül en een toekomstige terugblik op Mark Rutte

Lale Gül is de Nederlander van het jaar, volgens Elsevier Weekblad, en daar is best iets voor te zeggen. Om met EW te spreken: ‘Ze heeft lef en is krachtig, succesvol en een voorbeeld.’

In zijn voorwoord legt hoofdredacteur Arendo Joustra uit wat de criteria zijn voor de traditionele uitverkiezing (sinds 2004). Het gaat om een persoon die als geen ander, in positieve of negatieve zin, een stempel op het jaar heeft gedrukt, het jaar symboliseert of een bijzondere prestatie heeft verricht.

De geschiedenis van de uitverkiezing laat zich lezen als een beginselverklaring van het conservatief-liberale weekblad, met oud-winnaars als Ayaan Hirsi Ali, bankier Rijkman Groenink en Mark Rutte. Maar ook: Linda de Mol, Dafne Schippers en Boyan Slat en, vorig jaar, de artsen en verpleegkundigen van de intensive care.

Tragiek

In het stuk van Ron Kosterman wordt de opkomst van Lale Gül uitgebreid beschreven. Het ijkpunt is het boek waarmee ze de NS Publieksprijs won en waarvan inmiddels meer dan 200 duizend exemplaren zijn verkocht. De tragiek sijpelt op diverse plaatsen door. Gül, op de vraag of het nog goed komt met haar ouders: ‘Nee, met geen mogelijkheid.’

Ook de vrouw die ze in talkshow M haar ‘surrogaatmoeder’ noemde, burgemeester Femke Halsema, komt aan het woord. ‘Of ik moederlijke gevoelens voor haar heb? Mmm, een beetje wel, ja. Ik heb niet elke week contact met haar en bemoei me niet met haar leven. Maar ze weet dat ze bij mij kan schuilen als er iets is.’

Kosterman is de ook de auteur van een rustig interview met Harm Taselaar, de hoofdredacteur van RTL Nieuws die na 32 jaar is gestopt. Hij wil na zijn pensioen dingen gaan maken van hout of klei. En passant zegt hij iets treffends over het leven van een hoofdredacteur: ‘Als hoofdredacteur maak je niks. Je komt thuis en hebt een dag zitten lullen.’

Visieloos

Een stuk waarin zorgpolissen worden vergeleken, een profiel van de ‘politieke dochter van Thatcher’, de ‘Economie-lezing’ van de voorman van MKB-Nederland: Elsevier is nog steeds zichzelf. Geestverwanten worden desondanks niet gespaard. In zijn column kijkt Gerry van der List naar de VVD in de toekomst, na een grote verkiezingsnederlaag.

Elseviers Nederlander van het jaar 2011 komt er ontzettend beroerd van af: ‘En de vinger zal dan worden gewezen naar een voormalige visieloze premier, die macht belangrijker vond dan liberale principes, geen tegenspraak organiseerde en zich omringde met inhoudelijk bedroevend zwakke paladijnen.’