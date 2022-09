De opera Lakmé is exotisch, verwarrend en oogverblindend ★★★★☆

Bloemendood

Dood door bloemen komt vaker voor in de opera. Lakmé pleegt zelfmoord door bloemblaadjes van de doornappel te eten. Deze hallucinogene plant (botanische naam: Datura stramonium) is in de juiste dosering dodelijk. Niet zo geloofwaardig is de doodsoorzaak in Giacomo Meyerbeers L’Africaine. Sélika, tevergeefs verliefd op de ontdekkingsreiziger Vasco da Gama, berooft zichzelf van het leven door de dampen van de manzanillaboom (Hippomane mancinella) op te snuiven. Wanneer het melkachtige sap van deze boom in aanraking komt met huid en ogen, leidt dit tot blaren en verbranding, maar niet tot de dood.

Volgend jaar is in Luik Francesco Cilea’s Adriana Lecouvreur te zien, een stuk gebaseerd op het leven van een 18de-eeuwse Franse actrice. Adriana overlijdt nadat ze nietsvermoedend een boeketje viooltjes kust. Dit blijkt niet van haar minnaar te zijn, maar van haar rivale, die de bloemen met gif had bestreken.