De opera ‘L’amico Fritz’ is de perfecte romkom in aanloop naar de feestdagen ★★★★★

Sopraan Yaritza Véliz neemt het applaus in ontvangst tijdens haar debuut bij de NTR ZaterdagMatinee. Beeld Simon van Boxtel Photography

Fritz, een rijke landeigenaar, is overtuigd vrijgezel, totdat zijn beste vriend hem met zachte dwang koppelt aan een dochter van een van zijn pachters. Nee, dit is geen roman van Jane Austen, maar Pietro Mascagni’s tweede opera L’amico Fritz (1891). Net als de rest van zijn oeuvre wordt het overschaduwd door zijn gewelddadige drama Cavalleria Rusticana. Onterecht, zo blijkt uit deze uitvoering in de NTR ZaterdagMatinee.

De handeling is misschien niet zo spannend, maar hoe subtiel zijn de orkestrale kleuren en harmonieën die het Elzasser platteland oproepen. Dirigent Andrea Battistoni en de houtblazers van het Radio Filharmonisch Orkest schilderen een flonkerende idylle. Daaronder borrelen passies die een hoogtepunt bereiken in een meeslepend intermezzo. Aanvankelijk dreigt het orkest de zangers in de tutti te overstemmen, maar Battistoni herstelt al snel de balans.

Tenor Ioan Hotea heeft geen grote stem, wel een bloedmooi timbre. Zijn Fritz wordt steeds vuriger en hij maakt de overgang van de stelling ‘Ik haat het huwelijk’ naar de extatische uitroep ‘Het leven is liefde!’ volkomen geloofwaardig. Deze verandering komt door Suzel, de stralende Chileense sopraan Yaritza Véliz, voor Nederland een ontdekking. Als zij en Hotea tijdens het zogenoemde ‘kersenduet’ voorzichtig met elkaar flirten, klinken ze simpelweg betoverend.

Fritz’ vriend (en succesvolle koppelaar) David zingt vol en overtuigend uit de keel van Massimo Cavalletti, die op het laatste moment invalt voor de zieke Franco Vassallo. Het prachtige duo van mezzosopraan Svetlina Stoyanova en concertmeester Nadia Wijzenbeek vertolkt een andere, vioolspelende maat.

Deze melodieuze, hartveroverende romkom is de perfecte opmaat voor de feestdagen, zeker als die zo oprecht en hartstochtelijk wordt uitgevoerd.