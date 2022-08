De opening van Cultura Nova in Heerlen stelt teleur, maar de locatievoorstellingen zijn prachtig

De openingsvoorstelling ‘From the Ashes’ van La Fura dels Baus op Cultura Nova 2022. Beeld Luc Lodder

Het internationaal beeldend theaterfestival Cultura Nova bracht dit weekend duizenden mensen op de been in Heerlen. Verhalen over de herrijzenis van de stad, de verschillen met Duitse buren of over een zware jeugd in een berucht kindertehuis kwamen tot leven, boven- en ondergronds. Klimmers en dansers tolden metershoog aan een kraan, bezoekers uit Heerlen en Aken smokkelden elkaars smaak de grens over en jongeren uit het voormalige Sterrenhuis groeven onder het Maankwartier naar pijnlijke herinneringen. Vrijdag liep nog niet alles op rolletjes, zaterdag bleek Zuid-Limburg klaar voor een tiendaags podiumfeest.

De stad

‘Waar vuur is, is leven. Waar vuur is, is rook, roet en as. Waar vuur is, is ontwaken.’ Dit door een actrice veelvuldig herhaalde mantra klonk nogal stichtelijk tijdens de spektakelopening van de 31ste editie van het nazomerfestival. Even leek het of de ooit zo brutale Catalanen van La Fura dels Baus voor From the Ashes, een coproductie met Cultura Nova, leentjebuur hadden gespeeld bij The Passion. De jonge, getalenteerde Heerlense actrice Zorba Huisman zat ‘gekruisigd’ aan een lichtgevende, wandelende megapop, symbool voor de ziel van Heerlen, die door het mijnverleden van zwart goud in grijs beton was veranderd. ‘Wanneer wordt een stad geboren, wanneer sterft een stad, wanneer herrijst zij uit haar as?’ ‘Nu!’, probeerden de makers met beelden te onderstrepen – de culturele lente staat hier te loeien en te bloeien. Maar door een trage voortgang kwam From the Ashes niet op stoom. Het lag niet aan Zorba en ook niet aan de tachtig dappere amateurs die zich hadden laten strikken om door Fura-technici metershoog de lucht in te worden gehesen, maar From the Ashes werd een plat geslagen verhaaltje met opgeblazen beelden. Zelfs het ‘sjitterend wah’, traditiegetrouw klinkend uit monden van duizenden Limburgers, verstomde bij deze openluchtvisie op de transitie van Heerlen. Theatrale luchtacrobatiek is een vak voor professionals en die hadden de Catalanen blijkbaar thuis gelaten. Nu deden lokaal geworven klimmers en dansers een moedige poging om metershoog aan een kraan als 40-koppig mensenweb om hun as te tollen. Een zandloper-met-danseres-erin verbeeldde de tijd maar onbedoeld ook het stroperige verloop. Breakdancers met mijnwerkerslampen spinden een dansje dat weinig met koempels te maken had. En een mechanische feniks spreidde zijn lichtgevende vleugels over het theaterplein, maar weigerde vlam te vatten. Zo verzandde de opening onbedoeld in een verlammende generale. Een dag later verliep het spektakel sneller, maar de vraag blijft of zo veel vuurwerk vanaf een schouwburgdak nog gerechtvaardigd is in deze tijd van aandacht voor duurzaamheid. Gelukkig revancheerde Cultura Nova zich direct met prachtige locatievoorstellingen die nog tot 4 september zijn te zien.

Smalltalk van Hoge Fronten en Studio Europa Maastricht Beeld Luc Lodder

De grens

Een Jezusbeeld ontfermde zich met gespreide armen over de aandachtig luisterende toeschouwers die zich voor een theatrale wandeling met koptelefoon hadden verzameld op het lommerrijke Tempsplein, een oase van rust in hartje Heerlen. Theatermaker Lieke Benders, niet toevallig ook de nieuwe artistiek leider van Cultura Nova (zie inzet), schetste met schrijvers Joke van Leeuwen, Jibbe Willems en Willi Achten een haarscherp portret van de lichtschurende band tussen Heerlenaren en Akenaren. Met een scherp oog voor detail stippelden ze een ludieke route uit van het Tempsplein tot de Ungarnplatz, net over de grens. Van Leeuwens voice-over blonk uit in subtiele ironie door prikkelende vragen op te werpen bij neoclassicistisch straatmeubilair (‘Hoe zouden die Romeinse prullenbakken eruit komen te zien?) en grafzerken in de vorm van versteende kussens (‘Hoe kun je daarop zacht rusten?’). Charmant constateerden de makers ‘een wildgroei aan ideeën’ in de publieke ruimte, ‘of is het juist een gebrek eraan?’. Het drie uur durende Smalltalk vloog voorbij, wandelend, keuvelend, reizend en kijkend. De running gag ‘Kom, we gaan een blokje om’ ontpopte zich tot een echte Benders, die altijd met aandacht en precisie mensenogen stuurt naar dat wat dreigt over het hoofd te worden gezien. De laatste scène van Smalltalk – ‘ijsbreker- of opstappraat’ in Van Leeuwens vocabulaire – voltrok zich aan tafels voor het pittoreske Zollmuseum, gelegen op de verlaten grens tussen Nederland en Duitsland. Waar ooit boter in broekzakken en sigaretten in voetballen werden meegesmokkeld, graasden nu Nederlandse paarden probleemloos van Duits gras. En bespraken de ‘buren’ de originele herkomst van namen uit een bijzondere grensregio.

Marie-Mae van Zuilen als Summer en Jantien Fick als Frenkie in Het Sterrehuis (10+) van Het Laagland Beeld Joost Milde

De jeugd

Het Laagland uit Sittard ging speciaal voor Cultura Nova ondergronds. Met Het sterrenhuis (10+), levendig gespeeld door vier energieke acteurs, nam de jonge regisseur Silke van Kamp bruisend bezit van de zanderige betonvloer onder het Maankwartier bij Station Heerlen. Tekstschrijver Annet Bremen schreef op basis van interviews en research een krachtig script over pijnlijke herinneringen van vier jonge bewoners van dit Heerlense kindertehuis (1945-1983). Door radicaal het perspectief van de daar opgevangen jeugd te kiezen, krijgt het nooit verdwenen gevoel van ‘gedumpt te zijn’ volop ruimte om alle kleuren van de seizoenen aan te nemen: luchtig en zonnig maar ook stormachtig en donker. Een even grappig en speels alsook grimmig en aangrijpend relaas over de loyaliteit aan falende ouders, het verlangen naar een thuis en het moeten auditeren voor pleeggezinnen. Dat volwassenen er in Het sterrenhuis karikaturaal vanaf komen, klopt precies, omdat alles zich voltrekt via de ogen van Frenkie (een prachtig fysieke rol van Jantien Fick), Mea (een innemend olijke Adina Macpherson), Peet (een mooi hoekige Scott Rubin Jun Jun) en Summer (een fraai zingende Marie-Mae van Zuilen). In Heerlen werden kinderen lange tijd gewaarschuwd zich niet stout te gedragen, ‘anges bring ich dich noa ut Sjterrehoes!’. Hoe erg het stigma voelde als je daar werkelijk werd geparkeerd, maak je mee tijdens Cultura Nova onder het Maankwartier.

From the Ashes ★★☆☆☆ door La Fura dels Baus, 26/8, Burgemeester van Grunsvenplein Heerlen. Smalltalk ★★★★☆ van Hoge Fronten en Studio Europa Maastricht, 27/8, Tempsplein Heerlen en Ungarnplatz Aken. Aldaar op 3 en 4/9. Het Sterrenhuis ★★★★☆ door Het Laagland, 27/8 onder het Maankwartier, Heerlen. Aldaar van 30/8 t/m 4/9. Cultura Nova presenteert t/m 4/9 350 optredens van 85 gezelschappen op diverse locaties in Parkstad en omgeving.

Fiedel gaat, Lieke komt Voor zijn sleutelrol in de Heerlense cultuursector en zijn ruim dertigjarige, bevlogen leiding van Cultura Nova kreeg artistiek leider Fiedel van der Hijden (64) bij de start van zijn laatste festivaleditie twee onderscheidingen. Gouverneur Emile Roemer benoemde hem tot Limburger van Verdienste en burgemeester Roel Wever gaf hem de Zilveren Erepenning van de stad Heerlen. Als sociaal werker ontdekte Van der Hijden de reuring van schurende straatoptredens. Ooit werd onder zijn leiding mimer Hakim Traïdia van Sesamstraat in Heerlen gearresteerd toen die het verkeer regelde met een waterpistool. Die reuring bouwde hij uit tot een van de grootste festivals van Nederland. Theatermaker Lieke Benders (42) neemt vanaf 2023 de leiding over.