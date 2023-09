De op plaat wat overdadige arrangementen van Buck Meek werken live veel beter ★★★★☆

De Amerikaanse zanger en gitarist Buck Meek geeft een concert in de Tolhuistuin in Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

Best vreemd eigenlijk. Er is helemaal niet zoveel mis met de albums die Big Thief-gitarist Buck Meek onder zijn eigen naam uitbracht. Onlangs verscheen zijn derde Haunted Mountain en Meek zingt zijn liedjes knap genoeg, in de anekdotische folk-traditie van iemand als John Prine.

En toch maakt zijn muziek pas echt indruk als hij die naar het podium vertaalt, zo bleek dinsdag tijdens een zeer sfeervol optreden in de Amsterdamse Tolhuistuin.

De op plaat wat overdadige arrangementen werken hier veel beter. Net als de contrasten tussen de met fluisterzachte stem gezongen liedjes en de wat luidruchtigere, waarin snerpende elektrische gitaren overheersen.

En nu blijkt ook wat een stel geweldig soepel spelende muzikanten hij om zich heen heeft verzameld. Mat Davidson plaatst achter zijn pedalsteelgitaal niet alleen fraaie accenten, hij tilt ook als hij tweede stem zingt veel nummers omhoog. En dan bassist Ken Woodward, die in Cyclades dansend een beetje swing aanbrengt terwijl Meek met de tweede gitarist Adam Brisbin zijn duels uitvecht.

Alles is prachtig in balans bij Meek, die er zin in heeft, een twostepdanslesje geeft en minder beverig zingt dan op zijn albums. Echt een groot zanger zal hij nooit worden. In Big Thief, waarvan hij met Adrianne Lenker de kern vormt, laat hij de zang niet voor niets over aan Lenker. Maar het is een man met verhalen, en een uitstekend bandleider die op gitaar zijn troepen aanspoort tot de mooiste muzikale vondsten. En waar zijn stem even wat minder is, en soms zelfs een beetje vals, heeft hij nog minstens twee bandleden die hem prima aanvullen en corrigeren. Het liefst horen Buck Meeks gitaar lekker kraken, zoals in Undae Dunes. Het voelt als een magisch Big Thief-moment.