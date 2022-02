De oorverdovende noise en meedogenloze beelden in And Here I Am laten je bedremmeld achter ★★★☆☆

Componist en violist Huba de Graaff. Beeld Sanne Peper

Het stuk is nog niet officieel begonnen, maar vanaf de tribune in Theater Kikker in Utrecht is al genoeg te zien. Een vrouw die zwijgend in een make-upspiegel kijkt, wordt omringd door vier andere vrouwen. Ze dragen weelderige creaties: asymmetrisch verknipte blazers, kanten ruches aan blouses en broekspijpen, een gigantische tulen kraag op een trainingspak.

De zaaldeuren sluiten. Componist en performer Huba de Graaff (62) neemt het woord. Een lange inleiding, maar het is dan ook een lang en ingewikkeld gedicht van de Iraanse Forough Farrokhzad (1935-1967) dat ze op muziek heeft gezet: Let Us Believe in the Dawn of the Cold Season.

Ze vertelt over Farrokhzads leven in een land met strenge regels en een verstikkende moraal. Over hoe de Iraanse autobiografische gedichten schreef, waarin ze een vrouwelijk perspectief biedt op de wereld en geen geheim maakt van haar lustgevoelens. Maar ook hoe Farrokhzad tijdens haar (enige) zwangerschap tegen haar moeder zegt dat ze maar alvast een overlijdensadvertentie in de krant moeten zetten.

Farrokhzad sterft op haar 32ste ten gevolge van een verkeersongeval. Ze moest uitwijken voor een schoolbus. In het postuum uitgegeven Let Us Believe lijkt ze haar dood te voorvoelen: ‘How they stand at intersections, worried about accidents.’ Ook getuigt ze van haar verzet tegen de verwachtingen van haar ouders, door te trouwen met haar veel oudere neef: ‘I think my mother wept that night, the night I felt the pain and a being formed in my womb, the night I became an acacia bride.’

Sonoloog De Graaff maakt ook voor dit project veelvuldig gebruik van elektronica: ruisende tape, vervorming, keihard versterkte percussie. De Turkse performer Imra Dinçer zingt annex proclameert expressief met haar donkere stem, de Oostenrijkse slagwerker Michaela Riener is achtergrondzanger, maar zingt daar eigenlijk te mooi voor.

Verder zijn er nog de waanzinnige Hongaarse blokfluitist Dodó Kis en toetsenist Nora Mulder. Met een ritmisch melodietje als bouwsteen vormen zij het fundament van wat twee keer uitmondt in een snoeihard versterkt We Will Rock You-ritme.

De elektronische viool van De Graaff is bijna nooit hoorbaar, ze is tussendoor te druk met een pedaal. Op de achterwand zijn soms beelden te zien uit de documentaire The House Is Black (1962) van Farrokhzad – ze was ook documentairemaker. De beelden zijn intens; je ziet de misvormde gezichten van de leprozen die Farrokhzad drie weken lang volgde in een leprakolonie. De oorverdovende noise van De Graaff en de meedogenloze beelden overschaduwen de dramatiek van de dichter en laten je bedremmeld achter.

Tot slot is de chansonsetting van Sin eenvoudiger in te voelen. In de armen van haar minnaar bekruipt een vrouw schuldgevoel – eigenlijk huivert ze gewoon van genot.