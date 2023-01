De ooggetuigenverslagen gaven Het water komt een prachtig emotionele lading

Soms heb je als beroepsmatig tv-kijker van die avonden waarop het allemaal even niets meer uit lijkt te maken. Dat gebeurt verrassend genoeg zelden, maar vrijdag was het toch raak, met op de drie grootste tv-zenders amusementsprogramma’s die elkaar aftroefden in infantiliteit (de Pyjama Party van Chantal Janzen op RTL 4), luiheid (kindertalentenjacht Ministars op SBS 6) en een schrikbarend gebrek aan begeestering (Grease-talentenjacht Op zoek naar... op NPO 1).

Ook de kijker bleek niet achterlijk, want geen van de programma’s kwam boven een miljoen kijkers uit. Het tv-vertrouwen werd gelukkig volledig hersteld door de start van de schitterende vierdelige NTR-serie Het water komt, waarin zeventig jaar na dato de Watersnoodramp wordt gereconstrueerd. De kijker zag dat het goed was, want de serie was vrijdagavond direct het bestbekeken primetimeprogramma.

De feiten zijn bekend: in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 veranderde een ogenschijnlijk doodgewone storm razendsnel in de grootste natuurramp in de recente Nederlandse geschiedenis. Bewoners van Zeeland en zuidwest-Nederland waren volkomen kansloos tegen het woeste water, en waren gedwongen om te vluchten naar zolders en daken. Overlevende Addie van Bergen omschreef het als ‘een muur van water, herrie en hulpgeroep’. Het zat in haar hoofd, en ze raakte het nooit meer kwijt.

Winfried Baijens met overlevende Addie van Bergen in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Beeld NTR

Het waren dit soort ooggetuigenverslagen die Het water komt een prachtig emotionele lading gaven, waarbij presentator Winfried Baijens – die rijp is voor méér programma’s buiten de Journaal-studio – een prettig geruststellende aanwezigheid was. Bonuspunt: Baijens had een Zeeuwse achtergrond, al pestte Jaap Schoof van het Watersnoodmuseum hem met zijn afkomst (Baijens kwam uit Zeeuws-Vlaanderen, en was volgens Schoof daarom ‘een halve Zeeuw’).

Diezelfde Schoof kreeg het even te kwaad toen hij met Baijens bij een plakkaat voor de slachtoffers van de ramp stond. Daarop prijkten meer dan honderd namen van wie de lichamen nooit werden teruggevonden. Overlevenden hadden eerder kritiek op het bestaan van het Watersnoodmuseum, omdat kinderen de ramp daar via een interactieve tour kunnen ‘herbeleven’, maar het museum wil daarmee vooral voorkomen dat de ramp wordt vergeten.

Voor dat laatste hebben we nu gelukkig óók deze knap gemaakte reconstructie, die goed laat zien hoezeer de ramp zeventig jaar later nog altijd doorwerkt in de levens van ooggetuigen. Een van de mooiste scènes zat aan het eind van de aflevering, waarin Van Bergen in het museum afscheid nam van de pyjama die ze droeg tijdens de ramp. Ze wilde het museum lang niet bezoeken, want ze ‘wist wel hoe het was geweest’. Op aanraden van haar dochter deed ze het toch, maar écht afsluiten was geen optie. ‘Het is een deel van je, en dat blijft altijd bij je.’

Gelukkig houdt Het water komt de herinnering aan onverwacht, allesverwoestend natuurgeweld ook voor óns levend. Wie weet komt het nog van pas, in de nabije toekomst.