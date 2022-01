De onthullingen van BOOS: een ‘verwekingscampagne’ tegen de ‘échte man’

Meepraten voor beginners: Jan Kuitenbrouwer schrijft het woordenboek van de verbale burgeroorlog die we het ‘openbaar debat’ noemen. Daar lag het, aan de voet van de vulkaan, ons woord van de week: verwekingscampagne.

Met de journalistieke vulkaanuitbarsting genaamd #TVOH-Gate kwam ook het nodige Wakkerlands mee. BOOS, en de andere media namen het over, had het over ‘aantijgingen’. Het is een trend om van ‘aantijgingen’ te spreken wanneer het eigenlijk over ‘beschuldigingen’ gaat. De Volkskrant had het vorige week ook over de ‘aantijgingen’ tegen Boris Johnson en tegen een horkerige museumdirecteur. Maar een —> aantijging is een onware, kwaadwillige beschuldiging. Het stuk over die museumdirecteur was gebaseerd op een onderzoek waarin de meeste klachten bevestigd werden, van die feestjes op Downing Street zijn foto’s en van de meeste feiten in de TVOH-zaak zijn ook bewijzen, dus dan doet een onderzoeker zichzelf te kort met de term ‘aantijging’.

‘Wat kan ik doen als vrouwen niet bij mij klagen?’, zei de Mol in zijn eerste reactie. Het leek wel twaalf uur op de eerste maandag van de maand, zoveel sirenes gingen er af. Want dit was natuurlijk een klassiek staaltje —> victim blaming. Dat betekent: de dader schuift de schuld op het slachtoffer. Zij droeg wel een érg kort rokje, zegt de aanrander. Katja Schuurman liet weten dat zij ‘wel 180 aangiften had kunnen doen’. Dan moet je je maar niet profileren als sekssymbool, zeiden mannen op de sociale media. Loei, zei de sirene. Niet begrepen, victim blaming, af!

Op Twitter werd de hashtag —> #NotAllMen trending. Ook die frase wekt onder vrouwen veel woede. Het kan bedoeld zijn als: ‘Ik sta aan jullie kant want ik ben niet zo’, maar wat vrouwen erin horen is: ‘Niet alle mannen zijn zo, dus houd erover op.’ NotAllMen-mannen zijn misschien geen deel van het probleem, zeggen vrouwen, maar zijn zij wel deel van de oplossing? Roepen zij andere mannen tot de orde als die de grens overschrijden? Lachen zij om foute grapjes? Kijken zij porno? Vroeger was politieke discussie erop gericht om mensen in jouw kamp te krijgen, nu is het vaak een ballotagegesprek bij de poort.

‘Ik ben solidair met jullie!’

‘Hoho, eerst deze vragenlijst invullen.’

Met het BOOS-demasqué boekte woke Nederland natuurlijk een gevoelige overwinning op wakker Nederland, en de vraag was hoe er in die hoek zou worden gereageerd. Iemand diepte een baldadig - oké, oké, een seksistisch - videofragment van Tim Hofman uit 2012 op en betichtte hem van schijnheiligheid. Het Wakkerlands-woord van vorige week was de —> heiligheidseis – je mag alleen iets over het klimaat zeggen als je zelf in het paleoceen leeft – en dit was daar een mooi, nieuw voorbeeld van.

Maar Thierry Baudet, verklaard voorstander van hardhandige hofmakerij, die zou toch wel voor Jeroen, Marco en Ali in de bres springen? Of, nou ja, die eerste twee dan? Het bleef opmerkelijk stil. Tot dichter, copywriter, wappie en Forum-sympathisant Jan Bennink op Twitter schreef: ‘Die hele Talpa sex kul wordt nu ingezet en geëxtrapoleerd om het allerlaatste restje echte mannen te kunnen bashen. Net als bij #MeToo. Het is één grote geregisseerde verwekingscampagne van de mannelijkheid.’

Daar lag het, aan de voet van de vulkaan, ons woord van de week: —> verwekingscampagne. Het gloeit en rookt nog wat. Jeroen, Marco, Ali: échte mannen.