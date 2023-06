De onschatbare collectie fotoboeken van fotografie-expert Manfred Heiting ging in vlammen op. ‘Soms heb je geen geluk’

De bibliotheek van Manfred Heiting in Malibu voor de verwoestende brand in 2018. Beeld Erik en Petra Hesmerg

Op 8 november 2018 brak brand uit op 25 kilometer ten noorden van Malibu, de kuststrook in Californië waar veel bekende acteurs een strandhuis bezitten. Aangewakkerd door een sterke wind bereikte het vuur in een etmaal de oceaan. Vierhonderd vierkante kilometer werd in de as gelegd. Bijna 300 duizend mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen drie doden. De schade bedroeg naar schatting ruim 5 miljard euro.

De ‘Woolsey Fire’, genoemd naar de plek waar die begon, heeft een eigen artikel op Wikipedia. Daarin worden onder meer de beroemdheden opgesomd die hun prijzige vastgoed in vlammen zagen opgaan. Niet vermeld: de teloorgang van mogelijk de beste particuliere verzameling fotoboeken ter wereld.

Deze was eigendom van Manfred Heiting, een fotografie-expert die lang in Nederland heeft gewoond. Hij en zijn vrouw kochten in 2003 een villa in de heuvels van Malibu met uitzicht op zee. Heiting had goed verdiend en een kostbare fotocollectie van de hand gedaan. In hun nieuwe huis verwezenlijkte hij een droom: de constructie van een grote bibliotheek, door hemzelf ontworpen, voor de fotoboeken die hij was gaan verzamelen.

In 2018 had hij het duizelingwekkende aantal van 35 duizend stuks bijeen gebracht; van uiterst zeldzame exemplaren uit de 19de en 20ste eeuw – voor sommige aanwinsten heeft hij naar eigen zeggen ‘twee à drie ton’ betaald – tot alle uitgaven die sinds 1958 in twintig talen zijn verschenen van The Americans, het beroemde fotoboek van Robert Frank.

Heiting had een groot deel van deze collectie in 2013 aan het Museum of Fine Arts, Houston (MFAH) verkocht, dat eerder al zijn fotoverzameling had verworven. Toen de ‘vuurtornado’, zoals hij de brand noemt, toesloeg, had hij zesduizend fotoboeken aan het museum geleverd. In zijn bibliotheek stonden er nog 24 duizend. Het leeuwendeel daarvan zou ook nog naar Houston gaan – een maand eerder hadden conservatoren een definitieve keuze gemaakt.

In tien minuten was alles weg. Van de villa bleven alleen de fundamenten over, van de boeken en de uit teakhout opgetrokken bibliotheek ‘wit stof, een meter dik’. De teloorgang van de boekenschat werd door een aantal media gemeld, maar Heiting heeft er nooit lang over willen praten.

Manfred Heiting Beeld Getty

Anno 2023 is hij toeschietelijker. Hij is inmiddels 80 en verblijft even in Amsterdam, op doorreis naar zijn uitgever in Duitsland en bibliotheken waar hij onderzoek wil doen. In nog steeds goed Nederlands verklaart hij waarom hij nooit heeft uitgeweid over het verlies van de boeken. ‘Tja, wat moet ik daarover zeggen? ‘Arme man?’ Een spreekwoord luidt: Zo gewonnen, zo geronnen. Ik heb in mijn leven veel geluk gehad. En soms heb je geen geluk.’

Uw vrouw had een bord laten maken dat boven de ingang van uw bibliotheek hing. Daarop stond: ‘Paradise for me has always been a kind of library.’

‘Ik leef in mijn bibliotheek. Toen de brand toesloeg, had ik niet al mijn boeken in Malibu staan. Een paar duizend stonden in een appartement van ons in Los Angeles. Een kleiner appartement daarnaast was ook van ons. Dat is nu mijn bibliotheek. Daar zit ik de hele dag. Ik zie de buitenwereld nauwelijks, voor alle ramen hangen jaloezieën om de boeken tegen het zonlicht te beschermen. Ik drink ’s ochtends buiten mijn koffie en that’s it.’

Geluk bij een ongeluk

Heiting verzamelde niet alleen, maar deed ook historisch onderzoek. Hij publiceerde vuistdikke naslagwerken over de geschiedenis van fotoboeken uit Duitsland (twee delen, in 2012 en 2015), Rusland (2015), Japan (2017) en Tsjechië en Slowakije (2018). Nu komt er nog een stoeptegel aan, 560 pagina’s dik en 3,5 kilo zwaar: Dutch Photo Publications 1918-1980.

Hij werkte er gedurende zes jaar aan. Geluk bij een ongeluk: veel belangrijke Nederlandse fotoboeken stonden in een van de appartementen in Los Angeles en zijn dus niet verloren gegaan. Ook Nederland verdient een overzicht, stelt hij, omdat daar ‘unieke’ fotoboeken en -publicaties zijn verschenen. ‘Dat kan een buitenlander als beste beoordelen.’

Heiting werd in 1943 geboren in het Duitse stadje Detmold. Na grafische opleidingen trok hij, 20 jaar oud, naar Amsterdam, op zoek naar werk. In 1966 werd hij artdirector bij de internationale tak van Polaroid, het Amerikaanse zonnebrillenbedrijf dat ook de camera’s bedacht die kant-en-klare foto’s fabriceren. Bij Polaroid ontmoette hij veel befaamde fotografen, zoals Walker Evans, Richard Avedon en Ansel Adams, de Amerikaan die wereldberoemd zou worden met zijn landschapsbeelden. Heiting kocht er daar een van, wat het begin was van een verzameling vintage foto’s.

Hij ontwikkelde zich tot een selfmade fotografie-expert. Hij organiseerde tientallen tentoonstellingen, stelde monografieën en catalogi samen en was medeoprichter van twee musea: Fotografie Forum Frankfurt (1984) en Foam (Fotomuseum Amsterdam, 2001).

In ruim dertig jaar tijd groeide zijn collectie vintage foto’s – mede dankzij een nog beter betaalde baan bij American Express International – tot bijna vierduizend stuks. Een selectie daarvan was in 2001 te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het jaar daarna verkocht Heiting zijn fotocollectie, die door fors gestegen marktprijzen inmiddels miljoenen waard was, aan het Museum of Arts in Houston.

Met het geld begon hij zijn verzameling fotoboeken fors uit te breiden en, na zijn pensionering, daarover naslagwerken te maken. Die stelt hij niet alleen samen, hij ontwerpt ze ook, met hulp van een assistent die overweg kan met de benodigde computerprogramma’s.

Kinderboeken in ‘Dutch Photo Publications 1918-1980’.

Helemaal mis

Toen de vuurstorm door zijn woonwijk in Malibu trok, was Heiting op Paris Photo, de belangrijkste fotobeurs in de wereld. Zijn vrouw was ook op reis. Even hadden ze de hoop dat hun huis was gespaard. Vanwege aanhoudend gevaar mocht niemand erheen. Pas na een week kon iemand gaan kijken. Heiting was in Praag toen hij het bericht kreeg dat het helemaal mis was. Tijdens een presentatie van zijn boek over Tsjechische en Slowaakse fotoboeken zag hij de noodtijding binnenkomen op zijn telefoon. ‘Dat was niet leuk.’

Wist u dat er gevaar was voor grote branden?

‘Dat was bekend. Er zijn wijken in Malibu die twintig jaar geleden helemaal zijn verbrand. Ik dacht dat het ons niet zou overkomen. Naïviteit. Ik ging zes weken weg en vertelde mijn assistent niet eens wat hij moest doen als er iets gebeurde.’

Volgens een onderzoeksrapport is de brand veroorzaakt door kortsluiting in bovengrondse elektriciteitskabels. ‘We hebben een proces gevoerd tegen het elektriciteitsbedrijf omdat er fouten zijn gemaakt. We hebben geld gekregen, maar dat dekt lang niet de schade. Het museum in Houston was verzekerd voor de boeken die het nog zou ontvangen. Dat gold ook voor de 160 foto’s en 200 stukken keramiek van mij die eveneens daarnaartoe zouden gaan.

‘Nadat ik in 1966 in het Stedelijk Museum Amsterdam een tentoonstelling had gezien over Nederlands keramiek, heb ik dat een tijd verzameld. Ik had onder meer stukken van Geert Lap, die in mijn bibliotheek stonden. Lap stierf in 2017. Daarna werd een boek over zijn werk gemaakt, waarvoor in de hele wereld bij collectioneurs werd gefotografeerd. Zij zijn ook bij ons geweest. Twee weken later was de brand.’

Bent u alle fotoboeken gaan vervangen?

‘Daar heb ik het geld niet voor. En sommige fotoboeken zijn niet eens te vervangen vanwege hun zeldzaamheid. Gelukkig had ik, toen ik in Europa was, een computer bij me waarop een database stond met het grootste deel van mijn boeken. Die bevatte van elk boek een beschrijving en foto’s van de omslag, de titelpagina en een paar pagina’s binnenin. Helaas had ik alleen de versie bij me met foto’s in een lage resolutie. Door een technologische ontwikkeling konden die later in hoge resolutie worden omgezet. Ongelooflijk. Daardoor heb ik afbeeldingen nog kunnen gebruiken voor mijn boek over Nederlandse fotopublicaties.’

Op Google Maps is te zien dat uw huis er vijf jaar later nog net zo bij ligt als vlak na de brand.

‘Mijn vrouw en ik zijn te oud voor een herbouw van het huis. Wij hebben afgelopen jaar de grond verkocht.’

Werk van Ed van der Elsken in ‘Dutch Photo Publications 1918-1980.’

Vooroorlogse fotografie

Over Nederlandse fotoboeken bestaan al een paar goede naslagwerken. Die hebben echter een manco, meent Heiting; ze nemen als startpunt het einde van de Tweede Wereldoorlog. Terwijl daarvoor volgens hem ook veel bijzondere fotografie is verschenen, niet zozeer in fotoboeken als wel in tijdschriften en andere publicaties.

Geestdriftig praat hij over Piet Zwart, die in de jaren twintig en dertig reclamebrochures ontwierp voor onder meer het postbedrijf PTT en de Nederlandse Kabelfabriek (NKF). Zijn creatieve mix van typografie en fotografie (inclusief zelfgemaakte opnamen) was sensationeel modern.

Fenomenaal noemt Heiting ook het tijdschrift Wendingen, dat tussen 1918 en 1932 verscheen. Dat was opgezet om het werk van architecten te tonen, maar besteedde later ook aandacht aan andere onderwerpen. Het was een van de eerste bladen waarin foto’s paginagroot werden afgedrukt. Wellicht werkten er daarom fotografen van formaat aan mee, zoals Bernard Eilers en Evert van Ojen.

Nog een juweeltje: het tijdschrift i10, uitgekomen tussen 1927 en 1929, waarop de Hongaarse kunstenaar, fotograaf en ontwerper László Moholy-Nagy een belangrijk stempel drukte. ‘Een van de belangrijkste avant-garde tijdschriften in de wereld.’

Na de oorlog groeide het aantal fotopublicaties enorm. Dankzij artistieke kruisbestuiving tussen fotografen, ontwerpers, schrijvers en drukkers ontstond er veel moois, vooral in de jaren zestig en zeventig. ‘De samenwerking tussen die beroepsgroepen in Nederland was uniek’, stelt Heiting. Hij roemt een ontwerper als Jurriaan Schrofer, die de lay-out bedacht van Ed van der Elskens beroemd geworden fotoboek Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain-des-Prés (1956) en daarna tal van andere publicaties zou vormgeven.

Vanaf 1980 zijn veel fotoboeken volgens hem nogal gelijkvormig geworden. Daarom houdt zijn overzicht na dat jaartal op. ‘In de tachtiger jaren kregen de fotografen wat last van kapsones. Ze gingen hun eigen boeken maken. Het is de fotograaf die zijn foto’s laat zien. Verder niks.’

Werk van Piet Zwart in ‘Dutch Photo Publications 1918-1980’.

Geen cent

Dutch Photo Publications verschijnt bij Gerhard Steidl, volgens Heiting de beste drukker en uitgever in Duitsland. Steidl brengt veel fotoboeken uit, maar die leveren meestal weinig geld op, helemaal nu papier schreeuwend duur is geworden. Zijn bedrijf bestaat nog steeds doordat het al het publiciteitsmateriaal van het Franse kledinghuis Chanel mag drukken – hoofdontwerper Karl Lagerfeld, in 2019 overleden, was niet alleen een fotoboekenfetisjist, maar ook een goede vriend.

Heiting onthult dat hij zijn boeken bij Steidl, het zijn er inmiddels twintig, gratis heeft samengesteld en ontworpen. Van de opbrengst krijgt hij ook geen cent. ‘Gerhard en ik werken al 25 jaar samen. Ik steun hem waar ik kan.’

U ontvangt helemaal niks?

‘Ik heb nog nooit met mijn boeken geld verdiend. Ik heb er alleen maar veel aan uitgegeven.’

Heiting huurde voor zijn naslagwerken een assistent in met verstand van software, maar ook onderzoekers en experts die teksten schreven. Zo bevat Dutch Photo Publications essays van Mattie Boom, conservator fotografie in het Rijksmuseum, en Flip Bool, oud-directeur van het Nederlands Fotoarchief (later opgegaan in het Nederlands Fotomuseum).

Lofzang

Het doet bijna on-Hollands aan, het voorwoord dat Manfred Heiting schreef voor zijn Dutch Photo Publications 1918-1980. Daarin somt hij in een geschiedkundig overzicht tal van Nederlandse successen op. Hij beperkt zich niet tot fotografie, ook het bedrijfsleven en de sport komen aan de orde. ‘Het boek is niet voor Nederland gemaakt, maar voor het buitenland’, verklaart Heiting. ‘Nederland is het meest unieke land van de wereld. Dat komt niet zomaar van het dak vallen. Het zit in de geschiedenis van Nederland.’

Op meer terreinen is Heiting onbaatzuchtig. Hij en zijn vrouw financierden zestien jaar een fonds bij het Rijksmuseum in Amsterdam dat aankomende curatoren in staat stelt om onderzoek te doen naar de fotocollectie. De resultaten daarvan werden gepubliceerd in de boekenserie Rijksmuseum Studies in Photography (die uiteraard door hemzelf werd vormgegeven). Trots beaamt hij dat de reeks het tot 21 delen heeft gebracht. Een samenwerking met de Berlinische Galerie, een museum in Berlijn dat veel foto’s bezit, leverde nog eens vijf publicaties op. Heiting heeft de fondsen opgezet omdat hij veel van anderen heeft geleerd over fotografie, zegt hij, en iets wilde terugdoen.

‘Wendingen’ in ‘Dutch Photo Publications 1918-1980’.

Om alle kosten te dekken verkoopt hij af en toe vintage foto’s die hij nog achter de hand heeft. Zo liet hij in 2019 bij Sotheby’s in New York twee afdrukken veilen, een van Ansel Adams en een van de Russische kunstenaar El Lissitzky. Die waren aan het vuur ontsnapt doordat ze in een van de appartementen in Los Angeles lagen. De twee foto’s brachten in totaal 470 duizend euro op.

Kijkt hij met voldoening terug op zijn inzet voor de fotografie? ‘Ik heb geen tijd daarover te reflecteren’, antwoordt hij. ‘Ik ben al bezig met het volgende boek, dat mijn magnum opus moet worden: een geschiedenis van het gedrukte beeld. Te beginnen bij de uitvinder van de boekdrukkunst en eindigend bij het digitale tijdperk van nu. Van Gutenberg tot Zuckerberg.’ Hij lacht. ‘I do what I can do best and I enjoy it. Laat anderen maar zeggen wat het is.’

Manfred Heiting: Dutch Photo Publications 1918-1980. Steidl, Engelstalig; 560 pagina’s; € 145.

Schenkingen

Manfred Heiting heeft ook een aantal schenkingen gedaan. Zo doneerde hij werk van Fritz Block (1889-1955), een Duitse fotograaf die vanwege het nazi-bewind naar Amerika emigreerde en daar al heel vroeg in kleur schoot. Heiting gaf zesduizend kleurendia’s aan het Getty Museum in Los Angeles en 1.500 vintage foto’s en vijfduizend negatieven aan een bibliotheek in Dresden. Ook schonk Heiting bijzondere Chinese fotoboeken aan de University of California, Los Angeles (UCLA), waar hij lezingen gaf over fotografie.