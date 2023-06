De onmiskenbare Alex Katz legt in zijn monumentale werk nog steeds ‘het vluchtige moment’ vast

Alex Katz, ‘Blue Umbrella 2’ (1972), olieverf op linnen, 2,5 x 3,5 meter. Beeld Museum Voorlinden

Een vrouw met een blauwe paraplu en een rood-witte hoofddoek staart in de verte, terwijl langgerekte, grijze regendruppels voor haar gezicht vallen. Het is Ada Katz-Del Moro, de echtgenote en muze van schilder Alex Katz. Hij maakte dit portret in 1972, ruim vijftig jaar geleden. Ada en Alex waren toen al veertien jaar getrouwd en ze zijn nog steeds samen. Meer dan duizend schilderijen heeft hij van haar gemaakt.

De 95-jarige Alex Katz is niet alleen zijn muze trouw, zo blijkt in de grote overzichtstentoonstelling deze zomer in Museum Voorlinden in Wassenaar, waar ook Ada onder haar paraplu te zien is. De zoon van Russisch-Joodse immigranten woonde en werkte decennialang in dezelfde loft op West-Broadway in New York. Hij schildert graag in de buitenlucht, in de noordelijke Amerikaanse staat Maine, waar hij al tientallen jaren een huisje in het groen heeft.

Katz maakt monumentale (groeps)portretten, landschappen, stillevens, in een koele, abstraherende stijl tegen monochrome achtergronden. Zijn figuratieve werk was in de jaren vijftig een reactie op het abstract expressionisme van Jackson Pollock en Willem de Kooning. In de jaren zestig was hij een inspiratiebron voor de Amerikaanse popart.

Wat opvalt in Museum Voorlinden is het grote formaat van zijn werken. Het portret van Ada onder de paraplu meet bijvoorbeeld 2,5 bij 3,5 meter; nog niet eens zo heel groot voor zijn doen. Na de kunstacademie was Katz assistent van een schilder die billboardreclames maakte. Van hem leerde hij snel grote vlakken te schilderen, nat-in-nat. In 1977 maakte hij op Times Square een billboard van bijna 80 meter breed, met 23 vrouwenhoofden erop.

Katz wil in zijn schilderijen ‘the fleeting moment’ vastleggen, het vluchtige moment, ‘het onmiddellijke nu’. Ook zijn grote doeken, al snel 6 bij 3 meter, schildert hij daarom in een dag tijd, haast als een performance. Eenmaal bezig verbiedt hij zichzelf nog na te denken of af te wijken van het vooropgezette plan. Gebeurt dat toch, dan gooit hij het doek weg. Katz heeft naar eigen zeggen zeker duizend schilderijen vernietigd in zijn leven.

Alex Katz, ‘Twelve Hours’ (1984), olie op canvas, 2,75 × 6,7 meter. Collectie Museum Voorlinden. Beeld Antoine van Kaam

‘Mijn schilderijen zien er niet agressief uit als je erbij staat, maar als je ze naast de schilderijen van anderen legt, zie je dat ze heel agressief zijn’, zei Katz ooit over zijn werk. ‘En dat heeft te maken met het licht, dat snel is. Impressionistisch licht is langzaam. Ik wil dat snelle licht, zodat het schilderij heel snel op je afkomt.’

Om het ‘vluchtige moment’ te kunnen vastleggen, is een grondige voorbereiding noodzakelijk. Katz maakt eerst schetsen van de mensen die hij wil schilderen – bevriende schilders en beeldhouwers, zijn galeriehouder Gavin Brown, zijn kinderen en kleinkinderen, en natuurlijk zijn vrouw Ada. Of hij maakt foto’s van ze, die hij tot collages knipt en daarna tot enorme proporties uitvergroot en schildert. Iets wat Andy Warhol hem later zou nadoen.

Zelfportret van Alex Katz (1996), deel van een collage in Museum Voorlinden.

‘Hij schildert dan wel mooie mensen, maar zijn schilderijen zijn niet mooi’, schrijft Marlene Dumas in de tentoonstellingscatalogus die binnenkort verschijnt. ‘Ze zijn hard, maar ook elegant en verheven. Katz schildert de ouderdom niet met zacht gerimpeld pathos of met een sentimentele waas. Hij gaat verder met sterke, niets ontziende schilderijen.’

Ondanks zijn respectabele leeftijd schildert Alex Katz nog zes dagen per week. Opvallend in de overzichtstentoonstelling in Museum Voorlinden is hoeveel werken recentelijk zijn gemaakt – na zijn 85ste. Zijn leeftijd weerhoudt Alex Katz er niet van op groot formaat te blijven werken, hij klimt er nog elke dag de steiger voor op. Zoals voor het prachtige herfstlandschap dat hij in het najaar van 2022 schilderde in Maine.

Ontroerend is het schilderij Ada’s Back 2 uit 2021. Je ziet alleen een stukje van haar schouders en haar halflange, grijze haar, in snelle streken op het doek gezet. Ondanks de abstractie is het onmiskenbaar Ada.

Alex Katz, Museum Voorlinden, Wassenaar, t/m 1/10.