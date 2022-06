De omvangrijke expositie Onze koloniale erfenis legt de structuur van het kolonialisme bloot ★★★★☆

Overzichtsfoto van de zaal Winstgevende handel in Onze koloniale erfenis, te zien in Tropenmuseum Amsterdam Beeld Rick Mandoeng

Kolonialisme is feitelijk een eenvoudig systeem. Heeft een land ver weg suiker, koffie, tabak, bauxiet, goud, tin, peper of nootmuskaat dat jij niet hebt, dan ga je dat daar gewoon halen, desnoods met geweld. Door dat land te veroveren, dorpen plat te branden, de inwoners als dwangarbeiders in te zetten, mensen vast te ketenen, arbeiders te brandmerken, onwilligen te vierendelen, andermans vrouwen toe te eigenen, wat dan ook.

Het is het wrange beeld dat we ook van onze eigen kolonisatiegeschiedenis kennen. En dat nu in het Tropenmuseum nog eens haarfijn uit de doeken wordt gedaan met de tentoonstelling Onze koloniale erfenis. Niet alleen om die vermaledijde Nederlandse geschiedenis te belichten, maar ook de gevolgen. Hoe het kolonialisme tot op de dag van vandaag doorwerkt en hoe daarmee in het reine te komen als nazaten van de kolonisators en vooral als nazaten van de miljoenen die tot slavenarbeid werden gedwongen, ontmenselijkt, tot een westerse religie bekeerd en die voor hun werkzaamheden nooit een cent hebben gezien.

Het Tropenmuseum buigt zich met deze expositie – tien zalen groot, duur zeven jaar –, na musea als het Rijks en het Stedelijk in Amsterdam, het Frans Hals in Haarlem en het voormalige Congo Museum in het Belgische Tervuren, nadrukkelijk over de dominante witte-mannenblik en de al even dominante westerse houding. En over de vraag hoe aan al die eenzijdigheid een einde te maken.

Want ja, het is de tijd van het grote herschrijven van de geschiedenis, van het nieuwe bewustzijn en van de veelbelovende (of ‘a-a-apologies’, zoals Willem Alexander stamelde tegenover de president van Indonesië Joko Widodo). Kortom, paybacktime namens al die miljoenen ongehoorden, ongezienen en onderdrukten. Reden waarom in het hart van de expositie een digitaal namenmonument is opgesteld met de tot nu toe 200 duizend bekende en familiair te herleiden tot slaaf gemaakten in al onze vroegere wingewesten.

In opzet is Onze koloniale erfenis een wat overmoedige expositie: vierhonderd jaar koloniale geschiedenis van Indonesië, Suriname, West-Afrika, de Caribische eilanden en Nederland gevat in vijfhonderd objecten, tien thema’s en talloze tekstbordjes. Door alle bomen en boompjes raakt het bos steeds verder uit beeld. Wat niet de bedoeling is. Anders dan het Rijksmuseum, dat de laatste tijd graag aan de hand van persoonlijke verhalen het verleden en onrecht wil belichten, richt het Tropenmuseum zich juist op dat verleden en het onrecht zelf.

Madame de Beauvoir’s painting – onderdeel in de serie Rewriting History, door Fabiola Jean-Louis

Neem de ‘groene zaal’ met gestapelde groene plastic kratjes, als in het distributiecentrum van de Jumbo of Albert Heijn. Met een keur aan waren: tabak, nootmuskaat, bauxiet, palmolie en rijst; precies die gewassen, specerijen en grondstoffen die de bron van alle koloniale ellende waren, door de hebberigheid van Nederlandse handelaren, met alle desastreuze gevolgen voor de ‘inlanders’ en de natuur. Gevolgen die, in weerwil van het idyllische imago van veel landen ver weg, tot op de dag van vandaag voortduren, zoals de filmbeelden van ontbossing in Brazilië en grootschalige mijnbouw in Ghana laten zien.

Of neem de zaal waarin de vermeende superioriteit van de westerse mens nog eens wordt benadrukt. Met meetinstrumenten waarmee de zogenaamde domheid van Surinamers en Indonesiërs werd ‘bewezen’. Met schoolplaten waarop het ‘karakteristieke’ uiterlijk van de ‘Javaan’ of ‘Chinees’ wordt geïllustreerd; uiterlijkheden waarmee de Hollander zijn hiërarchische toppositie dacht te onderbouwen.

Het zijn twee zalen die – eenmaal het bos door de bomen ontdekt – de economische structuur van het kolonialisme en de hardnekkigheid van stereotypering en vooroordelen laten zien. Wie daar eenmaal achter is, kan zich weer vergapen aan al het fraais en wrangs dat de collectie van het Tropenmuseum in bezit heeft, van Surinaamse hoofdtooi tot gevlochten zweep. En aan het overdonderende gebouw vanwaar de gebeeldhouwde tronie van de ‘slachter van Banda’, Jan Pieterszoon Coen, u in de gaten houdt.

Optimisme en trots Een tikkeltje ondergesneeuwd door alle aandacht voor het commerciële systeem en de excessen van het kolonialisme, is het optimisme dat de tentoonstelling Onze koloniale erfenis ook wil uitstralen. De Nederlanders mogen dan eeuwenlang veel kwaads in de buitengewesten hebben geïntroduceerd, Indonesië, de Caribische eilanden, West-Afrika en Suriname hadden en hebben zelf een sterke en uitgesproken cultuur en nationale trots. Zo is er aandacht voor de Indonesische ‘revolusi’ en uiteindelijke onafhankelijkheid in 1949. Het verzet in Suriname en de manier waarop Surinaamse vrouwen rijstkorrels in hun haar vlochten om daarmee, ver van de Nederlandse kolonisators, hun eigen rijstproductie op te zetten. Of voor het jaarlijkse Du-feest waarop Surinaamse tot slaaf gemaakten in muziek hun kritiek uitten op het slavernijsysteem. De instrumenten staan nu in het Tropenmuseum opgesteld, achter glas, maar ze zijn met een druk op de knop te beluisteren.