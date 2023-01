De omstreden Grieks-Russische dirigent Teodor Currentzis komt naar Nederland begin februari

Dirigent Teodor Currentzis in 2015, in het Tsjaikovski-theater voor opera en ballet in Perm. Beeld Daniel Cohen

Het is zo’n debuut waar de muziekwereld reikhalzend naar uitkijkt. Begin februari leidt de Grieks-Russische dirigent Teodor Currentzis het Koninklijk Concertgebouworkest in de Vierde symfonie van Gustav Mahler. Hoe klinkt die, onder deze man van de extreme visies, een dirigent die afwisselend doorgaat voor charlatan en genie?

Goed nieuws voor de fans: Currentzis komt. En dat spreekt niet voor zich, sinds de Russische aanval op Oekraïne. Die begon op 24 februari 2022, de dag dat de dirigent in zijn woonplaats Sint-Petersburg het glas hief op zijn 50ste verjaardag. Sindsdien wil iedereen van hem weten: ben je voor of tegen Poetin? Maar Currentzis, een Griek die na zijn studie in Rusland bleef plakken, houdt al bijna een jaar de kaken op elkaar.

In de Philharmonie van Keulen is hij daarom niet meer welkom. De Nederlandse directeur van de concertzaal, Louwrens Langevoort, wilde in oktober niet langer wachten op Currentzis’ standpunt. Ruim een halfjaar na de invasie, zei Langevoort, ‘zou toch een houding tegenover de politieke situatie kenbaar moeten zijn’.

Dat zien ze bij het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) anders. Directievoorzitter Dominik Winterling: ‘We hebben erover gesproken met vertegenwoordigers van het orkest, de artistieke commissie en het bestuur. Wij vinden dat we een verschil moeten maken tussen Currentzis als gastdirigent, en Currentzis als leider van het Russische orkest Musicaeterna.’

Daar zit voor Currentzis’ critici het pijnpunt. In 2004 richtte hij in Rusland zijn eigen groep op, Musicaeterna, een orkest met koor. Eerst in Novosibirsk en later in Perm kweekte Currentzis een muzikantenkolonie die wereldwijd de aandacht trok met vlammende concerten en prijswinnende cd’s. Later verhuisde de groep naar Sint-Petersburg. En daar zette Currentzis in 2019 de krabbel die hem nu opbreekt: op een sponsorcontract van de VTB-bank, die gelieerd is aan Poetin en door het Westen geboycot wordt.

Sommigen vergelijken hem met de Russische sterdirigent Valery Gergiev, die in het Westen niet meer aan de bak komt. Maar speelde die steevast Poetins culturele uithangbord, Currentzis gaf wel degelijk weerwerk. In 2016, in Perm, zei hij tegen de Volkskrant dat Rusland in een nationalistische stuip schoot. ‘Op het ministerie van Cultuur zou een lijst circuleren met Ruslandvriendelijke muziek. Het is alsof het land terugkeert naar de Sovjettijd.’ Later schaarde hij zich vierkant achter Kirill Serebrennikov, de Kremlin-kritische regisseur die na een vage beschuldiging van fraude huisarrest kreeg.

Vooral in de Duitse pers ligt Currentzis onder vuur. ‘Ook zwijgen betekent iets’, schreef de polemische muziekjournalist Axel Brüggemann. Laten we niet doorslaan, suste het weekblad Die Zeit. Zo doof als de muziekwereld zich voorheen hield voor Russische politiek en sponsors, ‘zo giftig, ja hysterisch overreageert ze nu’.

KCO-directeur Winterling begrijpt Currentzis’ zwijgen. ‘Het zou voor ons makkelijker zijn als hij zich uitspreekt, maar ik kan me voorstellen dat dat, gezien de omstandigheden, lastig is. Daarbij: we verlangen van onze Russische orkestmusici ook niet dat ze zich uitspreken.’

Currentzis heeft inmiddels een uitweg gevonden. Hij richtte een tweede orkest op, Utopia, met musici uit West-Europa. De groep maakte afgelopen oktober zijn eerste tournee. In theorie had Utopia een concert van Musicaeterna in het Amsterdamse Concertgebouw kunnen overnemen, dat werd geannuleerd omdat de Russen niet konden reizen. Maar de concertzaal vond het ‘niet passend’ Currentzis’ nieuwe club meteen maar op te nemen in de serie Wereldberoemde Symfonieorkesten.

Voor het Concertgebouworkest is voorlopig de vraag: hoe doet-ie het? Directeur Winterling: ‘Wat vinden we van Currentzis’ kijk op Mahler? Daarna bespreken we of we hem opnieuw uitnodigen.’