De Ombudsclown behandelt vragen, klachten en opmerkingen over zaken waaraan eigenlijk niets te doen is.

De klacht

Dick Muntinga, Sneek: ‘Beste Clown (of clown), eerder klaagde ik over het langere tijd afwezig zijn van ‘Bra’ en het in de kop van Wibra niet tot uitdrukking brengen van de bijdragen van de heer J. Althuisius. De kop werd daarna aangepast naar WibrA (met vette A) op de momenten dat de heer J. Althuisius bijdraagt aan deze dag-filosofische rubriek. Tot zover goed, zou je zeggen. Totdat blijkt dat de heer A. als vaste bijdrager geen hoofdletter verdient wanneer een van de dames Wi of Bra hun stukje geplaatst zien. Dan vermeldt de kop slechts Wibra, of WiBra. Wat is dat voor manonvriendelijke onzin? U wilt me toch niet vertellen dat de zetduivel tegenwoordig bij DiDu-kantoor houdt? En nu ik toch losga: die beloofde Wibra-cadeaubon heb ik nog steeds niet ontvangen.’

De Ombudsclown

Het is niet des Ombudsclowns, maar hier is iets aan te doen. Er wordt iets aan gedaan. Wat die Wibra-bon betreft: de Ombudsclown zet de verdubbelaar in.

Klagen loont! didu@volkskrant.nl