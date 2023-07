De Ombudsclown schenkt een luxe jeu de boules-set

De Ombudsclown behandelt vragen, klachten en opmerkingen over zaken waaraan eigenlijk niets te doen is.

De klacht

Aaf Bijleveld uit Hoorn heeft een vraag over de Gummbah-cartoon van 10 juli, een foto van een man die zegt: ‘Om jeu de boules te spelen, heb je letterlijk stalen ballen nodig’. Bijleveld: ‘L.S., beste Ombudsclown, wij hebben allemaal het idee deze man te kennen, maar we weten niet wie het is. Het is ook waarschijnlijk een foto uit de jaren zestig (gezien het kapsel). Help ons uit de droom zodat wij zonder hersenpijniging door kunnen met ons leven!’

De Ombudsclown

Geen idee. De Ombudsclown moet de eerste man die zulke verstandige dingen over jeu de boules zegt nog tegenkomen. Aaf Bijleveld zal zich om de zoveel tijd blijven afvragen waar ze deze kerel toch van kent door een geschenk van de Ombudsclown, een luxe jeu de boules-set. Stalen ballen, dat spreekt voor zich.

Klagen loont! didu@volkskrant.nl