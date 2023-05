De Ombudsclown kan de goed gelijkende tekening van Inez Weski helaas niet publiceren

De Ombudsclown behandelt vragen, klachten en opmerkingen over zaken waaraan eigenlijk niets te doen is.

Lieke Peeters uit Amsterdam ‘tekent zo nu en dan zomaar een kop, een tronie, niet een bepaalde persoon’ en dan gebeurt er soms iets raars: het portret lijkt op iemand. ‘Zo heb ik bijvoorbeeld weleens onbedoeld Lionel Richie getekend. Van de week las ik een bericht in de krant over een advocaat en ik dacht: die vrouw die ken ik! Ik heb haar ooit eens per ongeluk getekend.’ Ze heeft de tekening bijgevoegd. Of de Ombudsclown er maar even voor kan zorgen dat dit sterke staaltje in de krant wordt geplaatst.

De Ombudsclown

Warempel, de vrouw op de tekening uit 2014 van Peeters lijkt als twee druppels water op Inez Weski. Helaas is de Ombudsclown niet bij machte de, nogmaals, goed gelijkende tekening te publiceren, dat staat het format van deze rubriek niet toe. Als troost maakt de Ombudsclown melding van de site van Peeters waarop de tekening is te zien, liekepeeters.nl, en is het boek De jacht op het recht van Inez Weski naar haar onderweg.