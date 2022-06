De Ombudsclown is Henk de Vries even vergeten

De Ombudsclown behandelt vragen, klachten en opmerkingen over zaken waaraan eigenlijk niets te doen is.

De klacht

Henk de Vries, Wassenaar: ‘Op 10 december 2006 werden de publieke analoge tv-zenders in Nederland uitgeschakeld. Nagenoeg alle (centrale) antennesystemen zijn nu aangesloten op de kabel en tv-antennes zijn van de daken verdwenen. Blijkbaar is deze technologische ontwikkeling geheel aan de Volkskrant voorbij gegaan, omdat boven de pagina met televisieprogramma-informatie nog steeds 2 yagi-antennes worden getoond. Die antennes ontvangen al jaren niets meer. Kunt u er niet voor zorgen dat de krant eindelijk eens met de tijd meegaat en deze antennes door bijvoorbeeld een kabel- of glasvezelsymbool vervangt? Die oude antennes kunnen echt niet meer.’

De Ombudsclown

De tijdloze klacht van Henk de Vries bleef even liggen, met excuses aan Henk de Vries. Als hij zijn schoenmaat doorgeeft, krijgt hij toepasselijk beprinte sokken cadeau. De Ombudsclown hoopt dat ze snel vintage worden.

