De Ombudsclown houdt wel van een update

De Ombudsclown behandelt vragen, klachten en opmerkingen over zaken waaraan eigenlijk niets te doen is.

De klacht

Fred Koene is doordeweeks ‘een trouwe digitale lezer van de Volkskrant’. In het weekend raapt hij de papieren versie van de mat. ‘Die ligt (meestal) in de hal als ik beneden kom, geen letter die het in zijn hoofd zal halen nadien nog te veranderen. Dan de digitale editie. Die heb ik zelden in één ruk uit, en soms verschijnt als ik later de krant in de app weer wil openen de melding dat er een nieuwe versie beschikbaar is. Een dilemma: wat is er veranderd in de wereld, of dan tenminste in de krant... Is het iets dat ik al gelezen heb? Verandert er iets in mijn nog te lezen deel? Welke versie zou ik dan liever lezen? Mijn vraag hieromtrent: kunnen er geen release notes meegeleverd worden over wat er veranderd is?’

De Ombudsclown

Als Fred Koene niet meer weet welke versie hij liever leest, kan hij binnenkort beginnen aan Bambi – Een leven in het bos, een net verschenen heruitgave van de roman uit 1923 die weinig met de Disney-versie te maken heeft, en jubelend werd onthaald in deze krant.

