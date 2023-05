De Ombudsclown helpt een pagina’s nietende abonnee weer jaren vooruit

De Ombudsclown behandelt vragen, klachten en opmerkingen over zaken waaraan eigenlijk niets te doen is.

De klacht

Vanuit Almere wordt de Ombudsclown deelgenoot gemaakt van het ochtendritueel in huize Sturkenboom. De heer des huizes, Henk, en zijn niet met name genoemde vrouw pakken vóór het lezen van de krant een nietapparaat. Met dat nietapparaat nieten ze de krantenpagina’s aan elkaar. ‘Wij vinden het vervelend als de bladen door elkaar raken of een blad ertussenuit valt.’ Maar nou komt het: de nietjes zijn in Almere niet aan te slepen. Sturkenboom heeft uitgerekend dat hij en zijn vrouw er jaarlijks ruim 1.300 nietjes doorheen jagen. Of de Ombudsclown maar even een doos wil opsturen naar Almere.

De Ombudsclown

Vooruit dan maar weer. In een vergeten voorraadkast op de redactie trof de Ombudsclown tussen de paperclips, tipp-ex (wie kent het nog?) en markeerstiften zowaar een doos nietjes aan, vijfduizend stuks maar liefst. Kunnen Henk, een tevreden abonnee verder, en zijn vrouw weer járen vooruit. Om het leed nog meer te verzachten doen we er een Volkskrant-sjaal en een Volkskrant-tas bij, die lagen ook nog ergens te verstoffen.