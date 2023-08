De Ombudsclown behandelt vragen, klachten en opmerkingen over zaken waaraan eigenlijk niets te doen is.

De klacht

‘Beste O. Clown’, begint Fred van Wijk uit Heukelum. ‘De zaterdagkrant is veel dikker dan de doordeweekse krant. Er is dus ook veel meer om op te reageren door de lezers. Toch is de rubriek ‘Geachte Redactie’ op maandag net zo klein als op die op dinsdag tot en met vrijdag. Dat is toch onlogisch? Bovendien staat de maandagkrant voor een deel ook nog eens vol met ‘oud nieuws’: dat hadden we al op de radio/tv gehoord. Extra reden om de vaak verfrissende meningen van de lezers op maandag de ruimte te geven. Kunt u uw aanzienlijke soft power niet aanwenden om dit euvel te verhelpen?’

De Ombudsclown

De Ombudsclown heeft geen mening, maar zal wel de brievenleestlust van Fred van Wijk proberen te stillen. Waar heeft hij trek in: Siciliaanse brieven van Geerten Meijsing, Faxen aan Ger van Nicolien Mizee of de liefdesbrieven van Jan Cremer in Sirenen?

Klagen loont! didu@volkskrant.nl