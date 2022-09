De Ombudsclown denkt het genoegen te hebben met een frikandellenbakker

De Ombudsclown behandelt vragen, klachten en opmerkingen over zaken waaraan eigenlijk niets te doen is.

De klacht

Bob Boswinkel uit Enschede verwoordde een vaker gehoorde klacht over de rubriek van Katinka Polderman. ‘Vandaag (9/9) werd op Didu helaas veel te weinig ruimte geboden aan het uitermate belangwekkende poldermodel over de frikandellenschaarste. Er was in dit model een overvloed aan zeer terzake doende vragen en antwoorden, maar deze waren te klein geschreven waardoor een vergrootglas onontbeerlijk was. Gelukkig had ik dat wel, maar hoeveel lezers moesten deze dag in zonder verrijkt te zijn met Katinka’s visie op dit wereldschokkende probleem?’

De Ombudsclown

De klacht van Bob Boswinkel dateert van twee weken geleden, maar het is nooit te laat om hem te trakteren op een gang naar de snackbar voor een paar omnipresente snacks. Nu constateert de Ombudsclown dat een restaria te Enschede zijn achternaam draagt. Mocht Bob Boswinkel frikandellenbakker van beroep zijn, dan moet hij maar eens poolshoogte gaan nemen bij een van de voornaamcafetaria’s in zijn woonplaats: cafetaria Wouter of cafetaria Marco.

Klagen loont! didu@volkskrant.nl