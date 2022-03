De olijfgaarden van Van Gogh tintelen op je netvlies als knetterkauwgom op je tong ★★★★☆

Vincent van Gogh, Olijfbomen, juni 1889. Olieverf op doek (73,2 x 92,2 cm). Beeld The Nelson-Atkins Museum of Art / William Rockhill Nelson Trust

Voor Vincent waren bomen net mensen. Hij schreef vaak over ze met antropomorfische blik. ‘Een oude kanjer’ van een eik werd ‘geattaqueerd’, een cipres was een ‘begrafeniscipres’. Omdat Van Gogh zich bij de olijfbomen onthield van zulke beeldende typeringen, geef ik er maar even een: olijfbomen – tenminste, Vincents olijfbomen – zijn cheerleaders. Ze houden hun pompons aanmoedigend in de lucht. Het maakt de schilderijen in Van Gogh en de olijfgaarden uitbundig, ongeacht de trieste ontstaansgeschiedenis. Het is een opgewekte expositie, tegen de klippen op.

Het is een expositie, ook, zoals je die inmiddels van het Van Gogh Museum verwacht: doordacht, doortimmerd, degelijk, goed. Alle relevante werken hangen er, De olijfbomen uit het MoMA uitgezonderd, plus een stuk of wat bonusschilderijen, ditmaal in een aantrekkelijk, golvend decor (een toespeling op het rotsige landschap van de Provence?) dat vergezeld gaat van een geluidsband met het getjilp van krekels, al kan dat laatste ook mijn tinnitus zijn geweest. Bij de tentoonstelling zijn twee publicaties uitgebracht: een voor de leek, en een ten behoeve van de Vincentkunde. In dat tweede boek worden de schilderijen bestudeerd als objecten op een plaats delict. De blauwe schaduwen op de schilderijen blijken vroeger paars te zijn geweest. Goed, u bent weer bij.

Qua verhaal gaan we verder waar de veelgeprezen Van Gogh en Gauguin-expositie (2002) eindigde: in juni 1889. Vincent is 36. Hij woont niet meer in het Gele Huis in Arles, waar het broederschap met Gauguin gierend uit de klauwen liep, maar in het nabijgelegen Saint-Rémy, waar hij vrijwillig is opgenomen in de inrichting Saint-Paul-de-Mausole. De diagnose luidt ‘acute waanzin met gezichts- en gehoorshallucinaties’, wat klinkt als rudimentair psychiatrisch jargon voor psychosen. Op heldere momenten mag hij naar buiten, waar hij werkt aan schilderijen van de nabijgelegen olijfgaard. Vijftien van zulke doeken zal hij uiteindelijk fabriceren, een reeks die qua visuele impact vergelijkbaar is met zijn reeksen korenvelden en boomgaarden in de lente.

Vincent van Gogh, Olijfbomen, november 1889. Olieverf op doek (73,6 x 92,7 cm). Beeld Minneapolis Institute of Art / The William Hood Dunwoody Fund

Een van de aantrekkelijke kanten aan zulke variaties op een thema is dat ze de onbestendigheid van de dingen tonen. ‘De olijfboom is even veranderlijk als onze wilg of knotwilg in het Noorden’, schreef Vincent aan Theo, en inderdaad: de bomen ogen steeds anders, afhankelijk van de tijd van de dag of het moment in het jaar dat Van Gogh ze zag. Soms zijn ze goudgeel, en de grond eromheen roodbruin door de ondergaande zon. Een andere keer oogt die grond grauw, en lossen de boomstammen al op in de schemering. Dan weer zijn de bladeren metalig groen, al kijkt de schilder tegen de zon in. Een keer heeft een stel olijfplukkers een ladder onder een boom gezet.

Vincent schilderde dit allemaal op de manier die we kennen uit de Arles-tijd: een streperig, haast arcerend handschrift, dat soms gaat kolken, als een op drift geraakte rivier, en waarin de complementaire kleuren direct naast en door elkaar heen zijn gezet (blauw op oranje et cetera), opdat ze stevig botsen – dat was de erfenis van de bolletjes kleurenwol waar hij sinds Parijs mee speelde. Het effect is zinderend: de schilderijen tintelen op je netvlies als knetterkauwgom op je tong.

Vincent van Gogh, Olijvenpluksters, november 1889. Olieverf op doek (73,5 x 92,5 cm). Beeld Basil & Elise Goulandris Foundation

In het laatste schilderij uit de reeks, het in november 1889 gemaakte Olijvenpluksters, zijn de kleuren zachter, harmonieuzer. Het is een rustig schilderij, gedempt en sereen als een door de tijd versleten herinnering. ‘Vreemd dat ik [er] volkomen kalm [aan] had gewerkt’, schreef Van Gogh later over dit werk (en de twee variaties die hij erop maakte), ‘en dat ik plotseling zonder enige reden, weer in verwarring raakte.’ Een sterker argument voor het idee dat Vincent zijn vernieuwende kunst ondánks in plaats van dankzij zijn geestesziekte maakte, is moeilijk voorstelbaar.

DOORBOMEN De bomen op Vincents schilderijen zijn de olijfbomen aan de voet van de Alpilles, op loopafstand van de inrichting. Ertussen stonden ook andere bomen, zoals amandelbomen, vijgenbomen en moerbeibomen. Olijfbomen staan erom bekend dat ze oud kunnen worden, soms wel enkele honderden jaren, maar de bewuste bomen waren relatief jong: een jaar of zestig, zeventig. Men ziet dat aan de stammen, die, zoals Teio Meedendorp in de catalogus opmerkt, dun en gedrongen zijn. Er zitten opvallende exemplaren tussen. Ze groeien in twee-, drie- of zelfs viervoud uit de wortels van een gekapte stronk. Vincent hield niet alleen van de bomen omdat hij ze goed kon schilderen. Hij hield ook van wat er aan hun takken groeide. Hij was dol op olijven. Hij at ze elke dag. Toen hij na zijn verblijf in Saint-Rémy een paar dagen bij broer Theo in Parijs logeerde, ging hij dagelijks de deur uit om ze te kopen. En tijdens zijn verblijf in de inrichting stuurde het bevriende echtpaar Ginoux hem met kerstmis twee kistjes lokaal geteelde olijven. De kistjes vergat hij terug te brengen, maar de inhoud, schreef hij later, had hem ‘voortreffelijk’ gesmaakt.