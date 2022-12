De oerkracht spat ervan af, bij de kolossale sculpturen van Elmar Trenkwalder

Een van de werken van Elmar Trenwalder in Museum Beelden aan Zee. Rechts staat de kunstenaar zelf. Beeld Gerrit Schreurs

Als je langs, onder en door de uit de klei getrokken wereld van Elmar Trenkwalder (63) wandelt, rijst de vraag: waar kijk ik eigenlijk naar? De kolossale sculpturen van keramiek zijn zwoel en barok, spiritueel en sensueel. De Oostenrijkse keramist en kunstenaar laat westerse kathedralen en oosterse tempels samensmelten met planten, dieren en lichaamsdelen tot... ja, tot wat eigenlijk?

‘Als je het aan hem vraagt, krijg je half-heideggeriaanse antwoorden’, grinnikt Dick van Broekhuizen, conservator van Museum Beelden aan Zee in Scheveningen, ‘of hij zegt niks. Zijn werken hebben geen namen, maar nummers. Hij daagt je uit je eigen verbeelding aan het werk te zetten.’

Aan fantasie ontbreekt het niet in Tuin der Lusten, de eerste solotentoonstelling van Elmar Trenkwalder in Nederland. De erotiek spat ervan af, al heb je het pas door als je het ziet. Zijn universum glimt en glanst van de dikke lagen glazuur. Hoewel de bouwsels tot bijna 4 meter hoog zijn, werkt de kunstenaar doorgaans helemaal alleen in zijn atelier in Innsbruck.

In zijn ovens, waar de klei op 950 graden wordt gebakken, passen onderdelen van tot een meter lang. Het grootste werk in Beelden aan Zee arriveerde in 69 kisten. Het is paars en mosgroen, je wilt voelen aan alle ornamenten en figuren, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wel kun je eronderdoor lopen. ‘Trenkwalder maakt monumenten voor oude en nieuwe tradities’, overpeinst conservator Van Broekhuizen, ‘met verwijzingen naar religies, architectuur, oost en west. De oerkracht spat ervan af.’

De expositie ‘Tuin der Lusten’ in Museum Beelden aan Zee. Beeld Gerrit Schreurs

Gelukkig laat Trenkwalder de kijker ook weer niet alles zelf uitdokteren. In een korte documentaire die Beelden aan Zee liet maken, licht de kunstenaar een tipje van de sluier op. Zijn vroegste herinneringen zijn de bezoekjes met oma aan de Schwarzmanderkirche in Innsbruck. Als kind was hij bang voor de grote, donkere beelden in de gotische kerk, een indruk die hem altijd is bijgebleven.

De Oostenrijker vertelt bovendien dat hij ‘extreme bergwanden’ heeft beklommen. ‘Gevaar het hoofd bieden maakt het leven intenser. Dat is verslavend. Je wilt altijd meer, maar het is ook altijd een stap om zo’n avontuur te beginnen. Je hebt natuurlijk ook angsten, en niet ten onrechte. Maar het was altijd heel mooi om die angsten overwonnen te hebben.’ Op zijn 26ste stopte hij met alpinisme, omdat hij al zijn energie wilde te steken in kunst.

En dán begint het te dagen. Zijn keramische installaties doen denken aan berglandschappen, even verleidelijk als gevaarlijk.