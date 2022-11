De ode van Marina Abramovic aan Maria Callas is bij vlagen ronduit potsierlijk ★★☆☆☆

Marina Abramovic als Maria Callas in haar Parijse appartement. Beeld W. Hösl

Marina Abramovic, de grande dame van de performancekunst, ligt roerloos in bed, terwijl ze op een videoscherm in de huid kruipt van de legendarische operazangeres Maria Callas. Keer op keer sterft Abramovic als Callas in diverse rollen. De kunstenares voelt naar eigen zeggen een speciale band met de operadiva, maar in 7 Deaths of Maria Callas wordt in Carré de belofte van deze twee grote namen niet ingelost.

Grotendeels komt dat doordat de voorstelling staat of valt met het niveau van de livemuziek. Abramovic had gemakkelijk opnamen van Callas kunnen gebruiken, maar koos ervoor live-opera te combineren met video. Sinds de première in 2020 in de Bayerische Staatsoper in München reist 7 Deaths door Europa met steeds een andere bezetting. Het koppel Abramovic en acteur Willem Dafoe, haar tegenspeler op het scherm, is de constante factor.

Natuurlijk kan geen levende artiest Callas evenaren, maar bijna niemand van deze zangeressen, identiek gekleed als tuttige dienstmeisjes, is in de verste verte klaar voor iconische rollen als Norma of Tosca. De meeste aria’s stranden op gebrekkige techniek en saaie interpretatie, met twee uitzonderingen.

De rol van Madama Butterfly is te zwaar voor haar stemtype, maar desondanks zingt Olga Kulchynska heel mooi in Un bel dì, vedremo. (Dit is niet Butterfly’s zelfmoordaria, want Abramovic heeft niet louter muziek uit sterfscènes geselecteerd.) Als enige slaagt Nina Minasyan erin om te tonen wat een operastem teweeg kan brengen. Voor haar fantastische waanzinaria uit Lucia di Lammermoor verbreekt de zaal de geconcentreerde stilte met verrukt applaus.

De zangers worden beslist niet geholpen door dirigent Yoel Gamzou, die met zijn wilde gebaren honderden misdaden tegen de opera begaat. Nu brengt hij het Nederlandse orkest Ludwig tot een abrupte stilstand, dan weer drukt hij ineens het gaspedaal in. Zijn willekeurig geknoei met tempi is om gek van te worden. De melodieën van Puccini slaat hij plat met een vleeshamer, die van Bellini hakt hij in mootjes.

Gamzou is meer beheerst in de nieuwe muziek van Marko Nikodijevic, die de zes aria’s aan elkaar rijgt. In de ouverture schept Nikodijevic met doodsklokken, echo’s uit Verdi’s La traviata en treurige houtblazers een dromerige, rouwende sfeer. De bonzende intermezzo’s tussen de aria’s begeleiden videobeelden van onheilspellende wolken en de reflecterende voice-overs van Abramovic en worden versterkt door effectieve weer- en windgeluiden.

Willem Dafoe en Marina Abramovic als Otello en Desdemona in Verdi’s ‘Otello’. Beeld Marco Anelli

Met haar lange zwarte haar, amandelvormige ogen en volle lippen lijkt Abramovic erg op Callas. Deze performance-opera is duidelijk een liefdesbrief aan de zangeres als mythe en als vrouw, maar de gefilmde scènes, uiteenlopend van conventioneel tot bizar, zijn niet allemaal overtuigend.

Ronduit potsierlijk is het touwtrekken tussen Dafoe en Abramovic in Bizets Carmen en de sprint van de priesteres Norma naar de brandstapel naast Dafoe in een glitterjurk en vrouwelijke make-up. Het tafereel met de tot moord gedreven Lucia, die in haar bruidsjurk glaswerk en spiegels blijft kapotslaan, duurt te lang. Visueel indrukwekkend maar totaal gespeend van emotie is het schouwspel van de jaloerse Otello die Desdemona in dodelijke slangen wikkelt.

De onweerstaanbare schoonheid van een diva-dood toont Abramovic het beste in de rol van Tosca – ze springt van een wolkenkrabber af en zweeft sierlijk naar beneden. Het ontroerendst is haar Butterfly, die na een nucleaire holocaust zelfmoord pleegt door een beschermend pak van haar lijf te scheuren.

De videobeelden zijn esthetische meditaties over vrouwelijke operarollen. De voorstelling gaat pas echt over Callas in de zevende scène, als Abramovic uit het bed komt om de dood van de zangeres zelf uit te beelden. Eenzaam en depressief staat Callas in het Parijse appartement waar ze in 1977 op 53-jarige leeftijd aan een hartaanval stierf.

Abramovic schenkt haar een theatralere dood. Bijgestaan door de vrouwen van het Nederlands Kamerkoor bezwijkt Callas aan liefdesverdriet veroorzaakt door de steenrijke Aristoteles Onassis, die haar verliet voor Jackie Kennedy. Dit laatste hoofdstuk zou ook boeien als een op zichzelf staand performancestuk, maar het is niet genoeg om de voorstelling te redden.