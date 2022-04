De nummers van Bløfs nieuwe album Polaroid worden in de Ziggo Dome als oude vrienden onthaald ★★★☆☆

Bløf Beeld Jeroen Zondag

Best bijzonder, Bløf die twee uitverkochte shows ter ere van hun 30-jarig jubileum in de Amsterdamse Ziggo Dome niet vult met een selectie uit hun tientallen hits, maar ervoor kiest de nadruk te leggen op hun net verschenen album Polaroid.

Vrijdagavond is dit dertiende album van de Zeeuwse rockband nog geen dag uit, maar de acht gespeelde liedjes worden als oude vrienden onthaald. En terecht, want eerlijk gezegd worden Doe het dan, Horizon en Er wordt op je gewacht met net iets meer toewijding gebracht dan hard meegezongen hits als Liefs uit Londen en Hier. Polaroid is een van de betere, afwisselendste albums in de geschiedenis van de band. Zanger Paskal Jakobsen hoeft minder te brullen dan gebruikelijk en muzikaal durft de band ook een beetje gas terug te nemen en minder op tandje wind tegen te spelen.

Mooi filmpje ook dat tijdens Er wordt op je gewacht op het grote videoscherm voorbijkomt. Eerder op de avond waren ruim zestienduizend mensen al even stil geworden van het immense geel-blauw van de Oekraïense vlag waarmee Mens eindigde.

Geen grote woorden, wel een mooi gebaar. Precies de manier waarop de band al dertig jaar succes aan succes rijgt. Nooit met grootse, vernieuwende muziek, maar van meet af aan met oerdegelijke uit de Zeeuwse klei getrokken robuuste klanken. De teksten van bassist Peter Slager (ook deze week in boekvorm verschenen) zijn minstens zo belangrijk en worden naar wens van Jakobsen ‘op je allerhardst’ woordelijk meegezongen. Opmerkelijk dat de climax niet komt uit het eigen repertoire maar bereikt wordt met Iedereen is van de wereld van The Scene. Zo’n dampend soulvol nummer, heeft Bløf zelf na 30 jaar nog niet. Dus lenen ze het even.