De nul blad voor de mond-comedy van Soundos El Ahmadi is heel vermakelijk ★★★☆☆

Soundos El Ahmadi in ‘Comeback Kid’. Beeld Azolazo

Ooit was het een aardrijkskundeleraar die Soundos El Ahmadi meende te moeten vertellen dat ze in het cabaret niks te zoeken had. Tegenwoordig nemen een paar mannelijke collega’s de honneurs waar. In haar nieuwe show Comeback Kid kijkt El Ahmadi wel uit ze te sparen. ‘Domme PVV-comedy’, maakt de een. Misschien niet ontoevallig krijgt ook Eindhoven het voor z’n kiezen. Daar spelen is erger dan een miskraam krijgen, zegt ze, en dan spreekt ze uit ervaring.

Over de auteur Gidi Heesakkers volgt sinds 2018 stand-up comedy en cabaret voor de Volkskrant. Ook schrijft ze over populaire cultuur en gewoonten in het dagelijks leven.

Soundos El Ahmadi is er ‘helemaal klaar mee’ om nare ervaringen in haar eentje te verwerken. Die houding resulteert in vaak heel vermakelijke, nul blad voor de mond-comedy waarmee ze volle zalen trekt; effectieve middelvinger voor de plaaggeesten.

Op en buiten het podium is het El Ahmadi’s stijl om haar zelfvertrouwen op te blazen en veelvuldig te benadrukken dat ze goed is in wat ze doet, en dat ze niet klein te krijgen is. Zo’n houding, act of niet, moet natuurlijk ook kwetsbaarheid afdekken. Waarom anders zo veel aandacht besteden aan de mening van mensen waaraan je naar eigen zeggen schijt hebt?

Soundos El Ahmadi Beeld Azolazo

Inhoudelijk interessanter dan een beuk voor Youp van ’t Hek of grappen over coronatesten zijn juist de momenten in de show waar de zachtere kracht van El Ahmadi doorschemert.

Mooi hoe ze ons meeneemt naar Marokko, waar ze op aanraden van haar psycholoog naartoe ging om de dood van haar vader te verwerken – en om eindelijk eens te kunnen huilen. Of het verhaal over haar dochter, die toen de theaters sloten een tijdmachinemuts knutselde, zodat haar moeder toch daar kon zijn. Benieuwd wat er gebeurt als Soundos El Ahmadi met behoud van haar bravoure nog vertrouwder wordt met delen wat haar raakt, en wat dat met haar doet.