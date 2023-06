De nuchtere documentaire ‘The Dmitriev Affair’ laat zien hoe Poetins repressie groeit ★★★★☆

Joeri Dimitrijev in Jessica Gorters documentaire ‘The Dmitriev Affair’.

Met zijn 11-jarige dochter Natasja en zijn herdershond loopt Joeri Dimitrijev door een bos in de Russische republiek Karelië, dicht bij de grens met Finland. Hier vond hij eerder twee massagraven met de resten van duizenden mensen, doodgeschoten, in het achterhoofd. Hij is ervan overtuigd dat er nog meer graven in de bossen verborgen zijn en dus blijft Dimitrijev speuren, op zoek naar tekens – strepen of kuilen – waarmee de begroeide aarde zijn geheim blootgeeft.

Wie het werk van de Nederlandse documentairemaker Jessica Gorter heeft gevolgd, herkent de beelden. Ze waren ook te zien in haar film De rode ziel uit 2017, een onderzoek naar de toenemende populariteit van Jozef Stalin in Rusland. Dimitrijev was daarin een van de vele geportretteerde Russen: hij vertegenwoordigde het slinkende deel van de natie dat de misdaden van Stalin niet onder het tapijt wilde vegen.

Al twintig jaar probeerde Dimitrijev Stalins slachtoffers in kaart te brengen en te rehabiliteren. Hij werkte als historicus voor Memorial, een Russische burgerorganisatie die onderzoek deed naar de Grote Terreur (1936-1938) onder Stalin. Sandarmokh, de plek waar Dimitrijev de massagraven ontdekte, veranderde mede door zijn toedoen in een herdenkingsplaats voor nabestaanden. Dat viel steeds minder goed in het Rusland onder Poetin.

Ook nadat De rode ziel af was, bleef Gorter Dimitrijev regelmatig bezoeken. Al snel werd hij gearresteerd vanwege het bezit van kinderporno. Een valse beschuldiging, volgens Dimitrijev, die gelijk kreeg van de rechter. In 2018 werd hij vrijgesproken, maar wel tot een gevangenisstraf veroordeeld vanwege het bezit van delen van een geweer. Een paar jaar later werd de zaak plotseling heropend en de eerdere uitspraak ingetrokken.

Langzaam sluit het net zich rondom een ongewenste stem. De massagraven bij Sandarmokh, zo luidt inmiddels het officiële Kremlinverhaal, zijn de schuld van de Finnen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun gevangenen vermoordden. Stalin, de grote sterke leider, had er niets mee te maken. Dat Dimitrijev over archiefstukken van Stalins veiligheidsdienst beschikt, waarin talloze moorden worden bevestigd, doet er niet toe. Of toch wel: ze moeten net als Dimitrijev verdwijnen.

In haar nuchtere, indrukwekkende documentaire The Dmitriev Affair laat Gorter zien hoe Poetins repressie groeit. Aanvankelijk worden politieke tegenstanders nog gedwarsboomd met omslachtige rechtszaken, later is het bewind onverhuld agressief. Dimitrijev heeft al gauw door dat hij de strijd zal verliezen. Hij blijft er verrassend rustig onder, alsof dit het logische gevolg is van zijn onderzoek naar staatsgeweld. De organisatie Memorial werd eind 2021 opgeheven door een Russische rechtbank.