De nodige gelaagdheid ontbreekt in de thriller Polder ★★☆☆☆

Jochum ten Haaf en Randy Fokke in ‘Polder’ van Klaas van Eijkeren en Bob Wilbers.

De dood van zijn vrouw, de zorg voor zijn dochtertje, het regeringsbeleid, schulden, drank: het bestaan van de Brabantse varkensboer Ronald (Jochum ten Haaf) staat in Polder vanuit alle kanten onder grote druk. En dan is er opeens ook nog dierenactivist Erik (Harm Duco Schut), die zijn nieuwe levensdoel vindt in een steeds smerigere en persoonlijkere haatcampagne tegen de boer.

Kevin Toma schrijft voor de Volkskrant over film in alle soorten en maten, met een speciaal oog voor filmmuziek en een passie voor horror.

Polder schakelt steeds tussen deze hoofdpersonages, zonder de gelaagde, confronterende thriller te worden die het graag wil zijn. Terwijl de plot zich makkelijk laat uittekenen, komen regisseurs Klaas van Eijkeren en Bob Wilbers met een vermoeiende herhaling van ongeloofwaardige en saaie situaties (een gepijnigde Ronald aan de telefoon, Erik met zijn activistenmaten op de bank), die samen een lauw, wisselvallig geacteerd kat-en-muisspel zonder enige urgentie opleveren.