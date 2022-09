De nineties zijn en blijven knots hip, dus ook de kleur bruin mag weer uit de mottenballen

Jennifer Lopez in bruine croptop en rok, met bruine oogmake-up, oorbellen en clutch. Beeld Getty

Het icoon

De nineties zijn en blijven knots hip, dus mag ook de kleur bruin weer uit de mottenballen. Elke modegekke celebrity (Hailey, Kendall, Kim, Bella) werd er al in gespot, maar niemand droeg het chocoladebruin met zo veel aplomb als Jennifer Lopez, die 53 is maar oogt als 35. Een sterk staaltje ausdauer gecombineerd met een sterk staaltje styling. De croptop en rok van Hervé Léger werden gecompleteerd met glinsterend bruine oogmake-up, oorbellen en een bijpassende clutch van Tom Ford. De buikspieren zijn van Lopez zelf.

De sterveling

Imanuelle Grives Beeld ANP / Patrick Harderwijk

Zelden is de bosscheboltheorie van uw Stijlpastoor zo voor de bus gegooid als door Imanuelle Grives, de actrice die wel eer doet aan de titel van de film die ze bezoekt (Bodies Bodies Bodies). Die theorie luidt (schrijft u voor de zekerheid mee?): de binnenste laag kleding is altijd het lichtst van kleur, naar buiten toe wordt het steeds donkerder. La Grives doet precies het tegenovergestelde. Het witte negligé, dat wellicht iets te Wendy van Wanterig voelt, had een mantel mogen zijn in de kleur van de Gucci-riem.

Om de sandwichtheorie te accommoderen (ja, die is er ook nog), hadden de hakken in de kleur van het haar gemogen. Never wear brown to town zeggen de Engelsen. Onzin natuurlijk, de hotpants en het hemd (ogenschijnlijk een body) spelen zelfs een spannend ton-sur-ton-duet met de kleur van mevrouw zelf. Onthou: laagjes zijn goed, maar stapel ze in de juiste volgorde.

Op de catwalk

Hoe vaker je het ziet, hoe fraaier het wordt: bruin is vriendelijker en warmer dan zwart, maar is minstens zo sophisticated en veelzijdig. De kleur is knap in wol, leer en satijn en blijft overeind in breisels, weefsels en plissés. Waarvan akte: sensueel werd het bij Ludovic de Saint Sernin en Eckhaus Latta, frivool bij Rejina Pyo en Altuzarra, creatief bij Feben en stoer-zakelijk bij Bottega Veneta en Paul & Joe. Wie haar innerlijke J.Lo koestert kiest voor een diepe blote hals of blote taille, omzoomd door basterdsuikerbruin.

Vanaf links: Paul & Joe, Feben, Eckhaus Latta, Bottega Veneta, Altuzarra Beeld Imaxtree

Huiswerk

- Draag bruin op een blote huid of een wit ondertruitje.

- Kies gerust voor verschillende materialen, maar hou alles in één kleur bruin. Meerdere bruintinten bij elkaar kan zompig ogen.

- Accessoires in geel, bordeaux en rood geven extra warmte, roze en fuchsia maken het fris.