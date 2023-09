De Nigerese gitaarband Etran de L’Aïr laat de levensvreugde uit de versterkers spatten ★★★★☆

Etran de L’Aïr Beeld Abdoulmoumouni Hamid

Het goede nieuws uit geplaagde landen als Mali en Niger komt al jaren van de Toearegbands, die onvermoeibaar de wereld rondreizen met hun elektrische gitaarblues, een mix van Amerikaanse en Afrikaanse tradities. Het grote Tinariwen sleepte vele genregenoten mee in een lange tournee langs clubs en festivals. De aanvoer van mooie nieuwe namen stokt maar niet.

Etran de L’Aïr uit de Nigerese stad Agadez bestaat al drie decennia, maar brengt pas sinds 2018 albums uit. De viermansband speelde daarvoor alleen op bruiloften en familiefeesten. Op het podium in de uitverkochte popzaal Ekko in Utrecht spat de levensvreugde uit de versterkers. Als je Etran de l’Aïr wilt vergelijken met voorgangers als Tinariwen, of met nieuwkomers Tamikrest of Mdou Moctar, dan is dit gezelschap de danceband van het clubje. De drummer slaat een meedogenloos dansritme en zweept de bassist en de twee gitaristen op, die ellenlang tegen elkaar in soleren en steeds harder en hoekiger gaan spelen, vooral in de hoogste registers.

Mooi om te merken hoe deze op het eerste gehoor misschien wat onbehouwen muziek op het gemoed begint te werken. De nummers, allemaal gespeeld in hetzelfde, bonkende tempo, worden stuk voor stuk een minuut of tien aangehouden. Pas dan, dat weet de band uiteraard ook, treedt een trance in. En die wordt nog versterkt door de repetitieve en schelle jubelzang en die steeds wilder rond elkaar dansende gitaren.

Soms waagt Etran de L’Aïr zich aan een kleine climax, bijvoorbeeld door het tempo tegen het einde even op te voeren. Maar vaker zit de ontlading hem juist in de herhaling, dat eindeloze dóórspelen, waardoor de hele Ekko uiteindelijk opgaat in een warme psychedelische roes.