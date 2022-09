De nieuwe, zestiende Megadeth is ondermaats en liedschrijver Dave Mustaine onwaardig ★★☆☆☆

De klassieke thrashmetalband Megadeth is een genre op zichzelf geworden; uit duizenden herkenbaar dankzij de cynisch snerpende stem van Dave Mustaine, het onnavolgbaar riffende gitaarspel en de bijtende politieke teksten.

Maar al klinkt Megadeth ook op dit zestiende album in eerste instantie vertrouwd, bij nadere inspectie valt op hoe ondermaats dit werk is vergeleken met de beroemde platen uit de jaren tachtig en negentig, en zelfs vergeleken met Dystopia uit 2016. Allereerst op tekstueel vlak. Mustaine, toch geen slecht schrijver, heeft zinnen opgetikt die pijn doen aan de oren. In Dogs of Chernobyl bijvoorbeeld, een herinnering aan de kernramp, zingt hij: ‘It was springtime. The minutes simply drifting away. Then everything stopped in the world.’ Au.

Ook in het spel ontbreekt scherpte. Sacrifice en Junkie zijn rock-’n-roll-tracks waaruit ieder venijn is verdwenen, met ook al zulke obligate teksten: Megadeth onwaardig. Het enige nog een beetje gevaarlijke nummer, Life in Hell, is niet genoeg om dit album op te tillen.

Megadeth The Sick, the Dying... and the Dead Heavy ★★☆☆☆ Universal