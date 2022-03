De nieuwe van Charli XCX is vermakelijk, maar ook vluchtig en soms inwisselbaar ★★★☆☆

Charli XCX - Crash

Een van de opmerkelijkste ‘corona-albums’ was How I’m Feeling Now (2020) van Charli XCX: in zes weken opgenomen, alleen. In het huis in Los Angeles van de Engelse popster die in werkelijkheid Charlotte Aitchison heet.

Nu is ze terug zoals we haar kenden, met stevig geproduceerde electropop. In interviews liet ze weten dat dit haar laatste album voor Warner Records is, en haar laatste mainstreampopalbum.

Crash is inderdaad een typisch mainstream: vermakelijk, vaak pakkend, maar ook met het vluchtige opvulsel dat je je erbij voorstelt.

Op haar beste momenten, in het naar jarentachtigpop knipogende Good Ones of Yuck is Charli XCX eigenwijs, toont ze gevoel voor een onweerstaanbare hook en bruist de muziek van slimmigheid.

Op mindere momenten is dat allemaal ver te zoeken en is haar pop inwisselbaar. Vooral dan (in Constant Repeat of Twice) realiseer je je dat die lockdownplaat van twee jaar geleden in zijn haastige schetsmatigheid toch eigenlijk leuker was.

28 mei komt ze naar TivoliVredenburg, Utrecht. Benieuwd hoe ze daarna uiting gaat geven aan haar contractuele onafhankelijkheid.

Charli XCX Crash Pop ★★★☆☆ Asylum/Warner