De nieuwe, titelloze My Morning Jacket is een lofzang op de empathie ★★★★☆

In de muziek van My Morning Jacket hangt altijd een kalme verwondering over het alledaagse. Een pauze van zes jaar heeft dat niet veranderd. Jim James, zanger van de indierockband uit Louisville, Kentucky, leed onder een burn-out en het was maar de vraag of My Morning Jacket zou blijven bestaan. Dat deed ze en de introspectie die al aanwezig was op de vorige albums The Waterfall I en II, is een constante gebleken. Een van de nummers heet zelfs Love Love Love. Een zachtmoedig dameskoortje citeert het als een mantra, terwijl James zingt dat we daarvan net zoveel krijgen als we geven. Hier worden openbaringen van mildheid gevierd. Of het nou The Devil’s in the Details is, dat uitgroeit tot dromerige psychedelische folk, of Out of Range, waarin de koortjes hemelwaarts varen op gitaararpeggio’s en een kerkorgeltje. Met enkele rocknummers als tegenwicht is My Morning Jacket een verzameling kleine lofzangen op empathie – om lekker tegenaan te schurken.

rock ★★★★☆ ATO