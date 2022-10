De nieuwe thriller ‘Het gouden uur’ laat zien dat het écht goed gaat met de Nederlandse serie

Neem alleen al 2022, met toptitels als The Spectacular, Het Jaar van Fortuyn, Rampvlucht en Sihame. Het gouden uur past als een soort langgerekte Jason Bourne-film prima in die trend.

‘Let op: deze serie bevat schokkende beelden.’ Zo’n disclaimer is bepaald geen unicum, maar écht vaak zien we het ook weer niet voorbijkomen in Nederlandse series. De insteek van de zesdelige thrillerserie Het gouden uur is dan ook vrij heftig. De titel slaat op een term in de protocollen die in werking treden tijdens een ‘nationale calamiteit’, zoals een terroristische aanslag. Het uur na zo’n aanslag is cruciaal, omdat de paniek dan gigantisch is, en de kans op een tweede aanslag het grootst is.

Regisseur Bobby Boermans en schrijver en rechercheur Simon de Waal hebben duidelijk goed hun huiswerk gedaan, want alle partijen die een rol hebben in zo’n aanslag (van de meldkamer tot daders en slachtoffers) krijgen in Het gouden uur hun portie aandacht.

Die aanslag, die plaatsvindt in de tweede aflevering, is filmisch knap in beeld gebracht en gaat door merg en been, vooral doordat de beelden van aanslagen in Frankrijk en Spanje nog tamelijk vers op het netvlies staan. Het is prijzenswaardig dat Boermans het geweld niet romantiseert met vlammende actie, maar het zijn ook behoorlijk wat gruwelijkheden voor een brakke zondagse bingesessie. Laten we het erop houden dat de disclaimer vooraf niet bepaald betuttelend is.

De aanslag is ‘slechts’ een scène in een spannende thrillerserie, die vooral draait om rechercheur Mardik (Nasrdin Dchar in gebruikelijke topvorm), die vanwege zijn Afghaanse roots wordt onderzocht door een wantrouwende AIVD-agent (de altijd interessante Ellen Parren). Dat uitgangspunt leidt in eerste instantie tot wat zweetdruppels, aangezien soortgelijke spionagethrillers als Homeland in het verleden niet altijd even subtiel omgingen met hun portrettering van personages met een islamitische achtergrond. Hoewel Mardik al snel uitgroeit tot een hoofdverdachte (een jeugdvriend uit Afghanistan blijkt betrokken bij de aanslag), is hij vooral een typische antiheld waaraan de kijker zich kan optrekken.

Wat Het gouden uur vooral laat zien, is dat het eigenlijk verdomd goed gaat met de Nederlandse serie. Neem alleen al 2022, waarin de ene na de andere ambitieuze serie op ons werd afgevuurd, met toptitels als The Spectacular, Het Jaar van Fortuyn, Rampvlucht en Sihame. Nu weet ik ook wel dat er niets zo lekker is als zeiken op producties van eigen bodem, maar zelfs de grootste cynicus moet toegeven dat er wel degelijk schot in de zaak zit. Vooral op de NPO-burelen lijkt duidelijk te worden dat investeren in sterk drama (en vooral: sterke scripts) het best werkt in de moordende concurrentie met de streamingdiensten.

Het gouden uur past als een soort langgerekte Jason Bourne-film prima in die trend. De serie vindt een balans tussen actie, shock en een sterke plotopbouw. En het allerbelangrijkste is dat de kijker ook een beetje wordt uitgedaagd. En dat we dat eindelijk écht kunnen zeggen over series van eigen bodem, is de allergrootste winst.