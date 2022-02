De nieuwe Suske en Wiske is niet te harden zo onnozel, maar wat erger is: waar is Schanulleke gebleven?

Ik kocht, na vele jaren van geheelonthouding, weer eens een nieuwe Suske en Wiske. Zoals het hoort had hij een alliteratie in de titel: De grot van Gregorius. Nummer 361 in de reeks. Dat is nog flink opgeschoten sinds ik, halverwege De vlijtige vlinder (nr. 163) definitief concludeerde dat de ‘nieuwe’ Suske en Wiskes echt niet meer leuk waren en dat ook niet meer zouden worden. Dat moet in de late jaren zeventig geweest zijn. Door die strontvervelende De mollige meivis, De vinnige viking en De minilotten van Kokonera had ik me blijkbaar nog heen geworsteld.

Er was iets vreemds met de Suske en Wiskes uit mijn jeugd. Ten eerste begon de nummering niet bij 1, maar bij 67, De poenschepper. Dat zat me enorm dwars. Er was een verklaring, iets met oude nummers in zwart-wit met een steunkleur die niet meer in druk waren en later opnieuw, ingekleurd en vaak ook anderszins veranderd, werden uitgegeven.

Dat maakte het alleen maar ingewikkelder. Zo is in De poenschepper bijvoorbeeld de hele familie, Lambik, Sidonia, Jerom, Suske en Wiske al compleet, terwijl je in latere albums pas te zien krijgt hoe ze voor het eerst Suske ontmoeten. En in werkelijkheid is trouwens niemand echt familie van elkaar, behalve Wiske en Sidonia.

Tot overmaat van ramp kreeg ik ook weleens een écht oude Suske en Wiske onder ogen. Daar schrok ik altijd van. Die tekeningen waren heel anders, alle personages hadden iets knolligs, aapachtigs. Zo had Willy Vandersteen ze natuurlijk bedoeld, maar ik was de gestroomlijndere versies gewend. Iets dergelijks had ik met James Bond. Mijn eerste James was Roger Moore in The Spy Who Loved Me, een geparfumeerd fatje vergeleken bij alle andere Jamesen, maar ik wist niet beter en moest later erg wennen aan de oudere (en veel betere) films met Sean Connery.

Ik sloeg De grot van Gregorius open. Suske en Wiske zijn eigenlijk alleen nog herkenbaar aan hun afzakkende sokjes, Wiske had natuurlijk nooit tietjes moeten krijgen, Lambik heeft wel nog steeds die rare zwarte streep onder zijn neus waarvan ik nooit geweten heb of het nou wel of niet een snor is, en de humor is nog suffer dan vroeger: Wiske zoekt naar eetbare planten en roept heel hard ‘Hallooo!’ tegen een dovenetel. Waarom doet ze dat? ‘Voor ik hem opeet wil ik zeker zijn dat het een DOVE netel is!’

Ook het verhaal zelf is niet te harden zo onnozel, maar wat erger is: waar is Schanulleke gebleven? Schanulleke, mijn lievelingspersonage! Weten jullie nog dat ze eens kapot ging en overal zaagsel lekte? Gruwelijk was het. Zouden ze haar voorgoed eruit geschreven hebben? En waarom?

Ik kreeg De grot van Gregorius met moeite uit. Ja, er zat weer een flinke scheut maatschappijkritiek in. Dat was vroeger ook al. In De poenschepper bijvoorbeeld, waarin Lambik een steenrijke, meedogenloze zakenman wordt, letterlijk ten koste van zijn hart. Geweldige rol ook voor Sidonia, die zich met hulp van Wiske vermomt als hippie. ‘Eerst je haar spoelen met afwaswater… nog wat vetvlekken op je jasje… je voeten even door een modderbad halen… je scalp met medewerkers van een vlooientemmer bevolken! Een half pond is voldoende!’

En dan die ouwe hippie Fantamoer (iets met ‘enfant’ en ‘amour’?) die Lambiks leven redt, waarna de slechteriken Mazoetan en Belzabel ‘eensklaps in de grond verdwijnen, omgeven door een rossige vlam’.

Behalve dat ik het doodeng vond, ging het verhaal me ook nog grotendeels boven de pet. Waren die strips eigenlijk wel voor kinderen bedoeld?

Ja, die nieuwe wel.

Maar daar is dan ook geen flikker aan.