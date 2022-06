De nieuwe show van Pieter Derks zit vol superactuele grappen, scherpe sneren en verrassende zijspoortjes ★★★★☆

Pieter Derks Beeld Jaap Reedijk

De voorstelling van Pieter Derks is volgens hemzelf nog niet écht begonnen als hij een cynische tekst begint voor te dragen – fraaie, bijtende zinnen over de erbarmelijke staat van de wereld die hij ook in zijn rol als columnist op NPO Radio 1 voorgelezen zou kunnen hebben. Komt het nog wel goed met ons als marketing het instrument is waarmee we tegenwoordig problemen denken op te lossen, en als beeldvorming het enige is waar we nog een beetje controle over kunnen krijgen?

De bodem onder zijn achtste programma Uit het niets is in zekere zin verwant aan het prikkelende thema van zijn vorige, ook al erg goede show Voor wat het waard is (2019). Daarin ontleedde hij nauwgezet en heel geestig de vermarkting van, nou ja, bijna alles, en de problematische invloed van dat voortdurende klant-zijn op ons vermogen om zelf na te denken.

Dit keer zoomt de cabaretier in op de manier waarop we grote en futielere dingen die minder lekker gaan aan onszelf en elkaar proberen te verkopen: door er een beter verhaal van te kleien. Hij heeft er een paar treffende voorbeelden bij die ook gelijk de gevolgen blootleggen van de neiging tot verkooppraatjes en-plaatjes. Bij al die mooie verhalen steekt de werkelijkheid altijd een beetje flets af. En wat te doen met het overschot aan mensen die niks gestudeerd hebben, ‘maar wel op universitair niveau’?

Het gaat uitgebreid over zijn ervaring met een workshop ademhalen volgens de Wim Hof-methode, nog zoiets dat we proberen te controleren, terwijl ademhalen bij uitstek iets is dat in principe vanzelf gaat. Maken we het onszelf niet te moeilijk?

Vragen, vragen! Als Pieter Derks de pasklare antwoorden ook niet heeft, laat hem dat onvermogen dan maar zélf in mooie verhalen gieten. Uit het niets zit vol superactuele grappen, scherpe sneren en verrassende zijspoortjes, zoals over het evolutionaire voordeel van onhandigheid. Zijn traktatie is met haast twee uur aan de lange kant, extra reden om een fijne aanvulling te zien in de driekoppige band met wie hij het podium deelt. Niet dat alle liedjes nou zo bijzonder zijn, maar de muziek doet veel voor de sfeer en energie van het geheel.

Al bij dat bittere openingsstuk weet je dat het niet in de aard van dit toeschietelijke podiumbeestje zit om het bij somberen te laten, al noemt Derks zo zijn redenen om heil te zien in een pessimistischere levenshouding. Een lied waarin hij zijn gezinsgeluk viert is aan de zoetsappige kant, maar je kunt het hem moeilijk kwalijk nemen dat zijn eerlijkste instant-oplossing voor wegsijpelend optimisme niet spannender is.

