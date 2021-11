De nieuwe Plien & Bianca is vintage Plien & Bianca

Plien & Bianca Beeld Annemieke van der Togt

Wat zo knap is aan het spel van Plien & Bianca zit vaak in de subtielste details, in hoe ze uitbeelden wat niet gezegd wordt, met gebaartjes en beweginkjes die wat al absurd is nog absurder maken. Hoe ze in hun nieuwe show En nu dan? twee giraffen spelen die naar het theater gaan, The Lion King (‘Fantastisch, heel herkenbaar!’), hoe die giraffen in de foyer in een koffiekopje staan te roeren, even met een been wiebelen.

Toch iets om bij stil te staan: het is 25 jaar geleden dat Plien van Bennekom en Bianca Krijgsman het festival Cameretten wonnen. Hun vorige voorstelling Gaat het nog door? dateert van 2015. Nu stellen ze met coronavertraging weer ‘een avondje onvervalst lachen’ in het vooruitzicht, ‘een onvergetelijke stoet aan meesterlijke typetjes’.

Het ziet er opnieuw geweldig uit - de decors, de kostuums. Maar hoe meesterlijk gespeeld ook, niet al die typetjes zijn even gedenkwaardig. Klagende kabouters voegen zonder verrassende clou weinig toe, net als twee Rotterdamse wielrenners die tegen elkaar opbieden over hun succes bij de vrouwtjes. Veel beter zijn de truttige vriendinnen die meedoen aan een danswedstrijd, en die instant grappige giraffen dus.

Kakwijven Winnifred en Ellemijn zijn oude bekenden en met hun pogingen een vriendin uit te strooien vintage Plien & Bianca. Ook als geheel biedt deze voorstelling meer van dezelfde slapstick. Wat er echt toe doet, is gedoemd verpletterd te worden door gestumper en gekissebis. Wie tijdens een bijna-doodervaring zijn leven aan zich voorbij ziet flitsen, wordt onvermijdelijk met de verbouwing van de serre geconfronteerd.

En dat ‘en nu dan?’ dan? Geen straf: tot de laatste seconde op de details blijven letten.