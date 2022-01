De nieuwe Pinkeltje oogt vertrouwd én eigentijds

Hij is niet de oudste van alle Nederlandse kinderboekenhelden (Arendsoog en Pietje Bell gaan nog langer mee), maar oud is Pinkeltje beslist: ‘Zo oud dat hij zelf niet meer weet hoe oud’, zoals zijn schepper Dick Laan schreef over het pinkgrote mannetje met de blauwe puntmuts.

Illustratie Arne van der Ree, 2022. Beeld Unieboek Het Spectrum

Na het eerste Pinkeltje-avontuur in 1939 schreef Dick Laan nog 28 delen, die eindeloos zijn herdrukt en op hun beurt leidden tot hoorspelen, strips en prentenboeken, een speelfilm (regie Harrie Geelen, 1978) en vertalingen in het Engels (Fingerling), Duits (Pünckelchen), Frans (Petitou), Deens (Prik), Noors (Knott), Fins (Vikke), Portugees (Pequenu) en Chinees.

Illustratie Rein van Looy, 1953. Beeld Van Holkema & Warendorf

Populair is Pinkeltje nog steeds, wat mede te danken is aan de beslissing van de uitgever om de boeken te moderniseren. In de jaren negentig zijn alle Pinkeltjes herschreven door Suzanne Braam, die niet alleen veel verkleinwoorden schrapte en het tempo opvoerde, maar ook een pittiger type maakte van Pinkeltjes brave vrouw Pinkelotje.

Illustratie Rein van Looy, 1955. Beeld Van Holkema & Warendorf

Sinds 2014 verschijnen er bovendien nieuwe Pinkeltje-verhalen, toegespitst op jonge lezers van nu. Aanvankelijk onder de auteursnaam Studio Dick Laan, maar bij de jongste delen, zoals het net verschenen Pinkeltje in Friesland, wordt daar de naam van schrijver Sander Meij aan toegevoegd.

Illustratie Arne van der Ree, 2019. Beeld Unieboek Het Spectrum

Het omslag grijpt terug op het stramien dat Rein van Looy begin jaren vijftig ontwierp: helgeel, met de titel in rood en blauw. Arne van der Ree, sinds 2015 verantwoordelijk voor de nieuwe Pinkeltje-covers, heeft extra zijn best gedaan op het bij de Sneekse Waterpoort landende vliegmobiel: ‘Het mocht niet al te technisch ogen, maar moest een beetje organische, botanische vormen krijgen. De Pinkels zijn een natuurvolk tenslotte, ze leven dicht bij de dieren en de natuur.’

Illustratie Arne van der Ree, 2020. Beeld Unieboek Het Spectrum

Voor de levensechtheid van de inzittenden steekt de illustrator zijn hand in het vuur: ‘Pinkeltje en Pinkelotje komen af en toe langs om zich te laten portretteren. Normaal gesproken zijn ze heel voorzichtig met mensen, dus ik voel me zeer vereerd.’