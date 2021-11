De nieuwe New Cool Collective is vermakelijk met een soms wat te massieve geluidsmuur ★★★☆☆

De discografie van het New Cool Collective telt inmiddels meer dan twintig titels en altijd weet het achttal onder leiding van altsaxofonist Benjamin Herman zich te vernieuwen. Dat doen ze op het album Yunikōn door hun vertrouwde Amsterdam in te wisselen voor Rotterdam en de samenwerking aan te gaan met producer Simon Akkermans (C-Mon & Kypski). In zijn studio werd het vervolg op het feestelijke Dansé Dansé (2019) opgenomen.

De flirts met elektronica op dat laatste album worden door Akkermans opgepikt en verder uitgebreid terwijl hij de band ook lijkt te enthousiasmeren in het nog verder verbreden van hun muzikale spectrum. De muur van geluid die hij neerzet is soms wat te massief; je zou dan wensen dat de muziek wat meer ademt en de muzikanten zich iets meer onderscheiden. Zo’n solo van Herman die de boel in Tokisan losschudt mag best wat vaker voorbijkomen. Aan de andere kant: het swingt en dampt onafgebroken. Jarenzestigorgeltjes, surfgitaren, exotische percussie en West-Afrikaanse blues vinden allemaal een plek op dit even afwisselende als vermakelijke album. Er staat nog altijd geen maat op de zucht naar muzikaal avontuur van New Cool Collective en Akkermans heeft ze naar weer nieuwe zijpaden geloodst.

New Cool Collective Yunikōn Jazz ★★★☆☆ Dox Records