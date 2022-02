De nieuwe Jackass-film biedt geschminkte scrotums en douchen in varkenszaad ★★★☆☆

Jackass Forever.

Jarenlang werden de mannen van Jackass geplaagd door die ene existentiële vraag: hoe onderwater een scheet aan te steken? Mocht u sinds de mislukte experimenten uit Jackass Two (2006) eveneens hebben wakkergelegen van deze kwestie, wees dan gerustgesteld: Jackass Forever toont het spektakel in close-up én extreem vertraagd, zodat je ademloos recht in de poeperd van Steve-O kijkt terwijl water, gas en steekvlam een haast atoombomachtige paddenstoelenwolk creëren.

Het is een van de spectaculairste en minst pijnlijke taferelen uit Jackass Forever, dat net als de vorige Jackass-films werd geregisseerd door mede-Jackass-oprichter Jeff Tremaine. In een schier eindeloze opeenvolging van puur vriendschappelijke martelpraktijken – de Jackassers houden duidelijk zielsveel van elkaar – krijgt Steve-O’s piemel bezoek van een compleet bijenvolk. De toque van Ehren McGhehey wordt beproefd met een Pogostick; tig sketches later dient Preston Lacy’s scrotum letterlijk als boksbal. Nieuw teamlid Rachel Wolfson laat zich meermaals in de onderlip steken door een schorpioen. Er is een menselijke schans, een lopende band met fanfareblazers en een douche van twintig liter varkenszaad. Als film moet tonen wat tot dusver onzichtbaar bleef, in beelden die met plakkerige draden aan je geheugen blijven hangen, dan is de nieuwe Jackass-film onbetwistbaar een meesterwerk.

Alweer 22 jaar geleden is het dat Johnny Knoxville en co hun iconische MTV-show Jackass introduceerden. De mannen zijn inmiddels eind veertig of begin vijftig. Ouderdom, vergankelijkheid, de wijsheid der jaren en de wens om gewoon een roekeloos kind te blijven: het speelt allemaal mee in Jackass Forever, zij het natuurlijk geheel in stijl. De vunzige opa (een knap vermomde Knoxville) die de held was van Jackass Presents: Bad Grandpa (2013), figureert hier in een van de beste verborgen-camera-grappen: nieuweling Zach Holmes mag hem met zijn volle gewicht door het systeemplafond van een meubelzaak katapulteren, terwijl het personeel geen idee heeft wat er gebeurt.

In de verte is het soms bijna verheffend, dat totale gebrek aan gêne waarmee de mannen met hun lijf en dat van anderen omgaan. En ook wie het allemaal afstotelijk, hopeloos infantiel en verwerpelijk vindt (vooral de inzet van allerhande dieren stoorde deze recensent mateloos), moet toegeven dat Jackass Forever precies is wat het wil zijn.

Wat een werk zit er ook in de voorbereiding en uitvoering van al dat dadaïstische gefolter. Alleen al die openingsscène, waarin een monsterhagedis de straten van een maquettestad onveilig maakt en je vervolgens ontdekt dat het de geverfde penis en balzak van Chris Pontius is: een bijzonder ambachtelijk staaltje wansmaak, en dat geldt eigenlijk voor de hele film.