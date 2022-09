De nieuwe Jaap Robben mist de beklemming van zijn eerdere romans ★★★☆☆

Jaap Robben Beeld ANP

In zijn eerste twee romans houdt Jaap Robben het klein. Zijn debuut Birk (2014) speelt zich af op een vrijwel onbewoond eiland waar een jongen van 9 op zijn moeder is aangewezen nadat zijn vader is verdronken. Zomervacht (2018) gaat over een jongen van 13 die in een caravan woont met zijn vader, een lompe ritselaar die zich steeds meer in de nesten werkt. Hoe leef je met goed fatsoen als je opgroeit met een ouder die zelf niet goed weet hoe je dat zou moeten doen? Hoe overleef je in zo’n kleine wereld waarin je nog niet de baas bent over jezelf? In beide romans werkte Robben deze vragen knap uit tot een beklemmend verhaal dat in een strakke taal is gegoten.

Schemerleven is uit ander hout gesneden. Het verhaal wordt verteld door een vrouw van 81 die terugkijkt op een leven dat je in bijna alle opzichten heel gewoon zou kunnen noemen. Frieda Tendeloo groeide niet in afzondering op maar is geboren en getogen in een grote stad (Nijmegen), werd opgevoed door beide ouders in een kinderrijk gezin, was werkzaam in een bloemisterij, trouwde met een aardige man, kreeg een zoon met hem en staat nu op het punt om grootmoeder te worden.

Maar dan overlijdt haar man Louis tegen alle verwachtingen in eerder dan zij. Zijn dood hakt erin, ook bij de lezer: ‘Alles wat Louis ooit is geweest, alles dat ik ooit heb liefgehad is een stoffig hoopje as (…). Alles dat Louis zijn leven lang heeft gewassen, gepoetst, geflost, gekamd en verzorgd, alles dat hij is geweest ligt hier voor mij tussen de grassprieten. (…) Klaar om weg te waaien.’

Louis’ overlijden hakt er ook in een ander opzicht in. Het legt, in combinatie met de zwangerschap van Frieda’s schoondochter, een joekel van een trauma bloot dat zich ruim zestig jaar lang schuil had gehouden onder haar doorsneebestaan als getrouwde vrouw en toegewijde moeder. Frieda (koosnaam: Ietje) had zo nu en dan wel haar buien (met name nadat het gezin weer eens op bezoek was geweest bij haar ouders) en dan was er geen land met haar te bezeilen, maar niemand die daar verder iets achter zocht.

Geheime relatie

Het trauma werd veroorzaakt door het dramatische slotakkoord van een geheime relatie die zij in 1963 had met een getrouwde man, Otto Drehmann. Hij was ruim tien jaar ouder dan zij maar een geroutineerde schuinsmarcheerder kun je hem niet noemen. Daarvoor is hij, om maar wat te noemen, te onhandig tijdens de eerste keer dat ze het met elkaar doen. Je zou het ook zo kunnen zeggen, in de stijl van de roman: zoals Frieda bij hem de vrouw in zichzelf ontdekt, zo ontdekt hij bij haar de ‘andere man’ in zichzelf.

Maar Otto wil niet weg bij zijn vrouw. ‘Ik blijk gewoon meer liefde in me te hebben, voor allebei’, zo rechtvaardigt hij zijn houding. Dat zit Frieda natuurlijk niet lekker: ‘Ik mocht mezelf wel in hem verliezen, hij zich nooit helemaal in mij.’ Dat wordt op pijnlijke wijze duidelijk wanneer zij zwanger wordt van hem. Tot haar verbijstering ziet hij de vrucht in haar buik niet als hún kind, maar als háár kind. Zijn huwelijk, zijn baan op de universiteit, zijn positie in de kerk, hij wil het allemaal niet opgeven voor een nieuw leven met haar.

Dickens-achtige allure

Niet alleen Otto, maar ook haar ouders laten Frieda in de steek. Robben beschrijft de ellende waarin ze dan terechtkomt met Dickens-achtige allure en dat levert indringende pagina’s op. Ook de passages over de dood van Louis en de verhuizing van Frieda naar een verzorgingshuis maken indruk. En er zijn zinnen in Schemerleven die je bijblijven, zoals deze, die Frieda te binnen schiet wanneer de receptioniste van het tehuis haar zegt dat ze er weer mooi uitziet: ‘Op mijn leeftijd complimenteren ze daar vooral de kleren mee die we hebben aangetrokken of wat de kapper nog van het haar heeft weten te maken.’

Maar Robbens nieuwe roman mist de alomtegenwoordige beklemming van Birk en Zomervacht. Dat heeft te maken met het vertelperspectief van Schemerleven, dat nadrukkelijk dat van een volwassene is terwijl je in Robbens eerste twee romans juist het idee hebt de gebeurtenissen mee te beleven met de jonge hoofdpersoon. En in het algemeen wordt Schemerleven in een adequate stijl verteld, maar vaak niet meer dan dat. En soms minder dan dat, zoals in deze kitscherige passage: ‘Hij hoefde me nauwelijks aan te raken tussen mijn benen of ik voelde hoe de smeulende kooltjes tot gloeien werden geblazen.’ Ook de veelvuldig gebruikte uitroep ‘Ietje toch (…). Och Ietje toch.’ en varianten hiervan vallen uit de toon. Op dit soort momenten wordt Schemerleven iets wat Frieda absoluut niet is: een beetje tuttig.

Jaap Robben: Schemerleven. De Geus; 309 pagina’s; € 23,99.