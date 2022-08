De nieuwe hoofdredacteur van NOS Nieuws, Giselle van Cann, wil wantrouwen bestrijden door een vriendelijke reus te zijn

Giselle van Cann is de nieuwe hoofdredacteur van NOS Nieuws. Beeld Els Zweerink

Giselle van Cann is adjunct-hoofdredacteur bij Het Financieele Dagblad als ze zich in februari 2007 voor de eerste keer presenteert aan een groot publiek. Ze neemt plaats in de ‘mediaraad’ van een Vara-programma, De leugen regeert. Samen met RTL-directeur Fons van Westerloo buigt ze zich op televisie over een heikele kwestie, een bericht in De Telegraaf over de Deventer moordzaak.

Haar krant, het FD, had het bericht de volgende dag overgenomen, ondanks een eerdere mededeling van het Openbaar Ministerie dat het niet klopte. Presentator Felix Meurders van De Leugen Regeert ziet zijn kans schoon en confronteert Van Cann gretig met de fout.

Het gewenste effect blijft uit. Van Cann speelt open kaart en neemt de spanning weg met een snelle, ruimhartige schuldbekentenis: ‘Dit bericht had niet in de krant mogen komen’.

Tweede scène, in hetzelfde tv-programma. Het gespreksonderwerp is een persbericht van een wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit in Europa. De onderzoekers zijn ontevreden over de interpretatie van de cijfers en de berichtgeving in de media. Meurders daagt Van Cann uit. ‘Journalisten snappen cijfers niet?’ Van Cann: ‘Die snappen journalisten wel.’

En, een tikje pinnig: ‘Onderschat journalisten niet.’

De eerste indruk: overtuigend, geen spoor van nervositeit, zelfkritisch, sterk journalistiek kompas, duidelijk.

Giselle van Cann (56) begint morgen, donderdag, aan een nieuwe baan. Als hoofdredacteur van NOS Nieuws, de grootste (publieke) nieuwsorganisatie van het land, is ze de opvolger van Marcel Gelauff. Ze is de eerste vrouw op de post en gerekruteerd uit eigen kring. Al sinds 2008 maakt Van Cann bij de NOS deel uit van de hoofdredactie.

‘Grote opdracht, zeer vereerd’, liet Van Cann vorige maand op netwerkplatform LinkedIn weten nadat de NOS haar benoeming bekend had gemaakt. De vraag is: wie is zij?

Hoofdstuk 1, waarin Giselle van Cann na een studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in 1994 aan de slag gaat bij Het Financieele Dagblad en een collega haar een ‘goed wijf’ noemt.

Voormalig hoofdredacteur Fred Bakker van Het Financieele Dagblad, verontschuldigend: ‘Wat een loftrompet hè.’

Bakker heeft zojuist enthousiast een schets gegeven van het eerste stadium van de carrière van Van Cann; van haar komst naar de krant in 1992, haar verslaggeving in de financieel-monetaire sector - het was de tijd van de introductie van de euro -, haar overstap naar de politieke redactie van het FD en haar toetreding, tien jaar na haar komst, tot de hoofdredactie.

‘Ze is bekwaam en collegiaal. Het is een vrouw die haar vak verstaat, goed kan samenwerken, moed heeft en kritiek niet achterhoudt, maar uitspreekt.’

Een entree in de journalistiek lag niet voor de hand. Van Cann groeide op in Santpoort-Zuid - haar vader, Jacques, verhuisde vanuit Limburg naar Noord-Holland en werkte op bestuurlijk niveau bij uitgever VNU - en studeerde bedrijfseconomie in Rotterdam. Haar afstudeerscriptie ging over de opkomst van de financiële markten in Oost-Europa.

In een huis van de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging leerde ze Josja Zijlstra kennen, een oudere studiegenoot. Ze raakten onmiddellijk bevriend en zijn dat nog steeds. ‘Giselle is onderzoekend, geestig en trouw. Enorm trouw. Het klikte meteen. In Rotterdam is een vriendschap voor het leven gesmeed.’

Na een stage in het bedrijfsleven trok Van Cann snel een conclusie. Dit was niet wat ze wilde. Net zoals Zijlstra koos ze voor de media, het FD. Het verbaasde Zijlstra niet.

‘De journalistiek past goed bij haar. Ze was altijd al nieuwsgierig en onderzoekend van aard en ze stelde de goede vragen; vragen die tot nadenken dwingen. En ze neemt geen genoegen met standaardantwoorden. Ze is niet bang.’

Zonder journalistieke ervaring ging Van Cann aan het werk bij het FD, destijds een mannenbolwerk. De krant had het tij mee; de belangstelling voor financiën en economie nam toe, de oplage groeide.

Fred Bakker: ‘Onze uitdaging was om complexe thema’s in de financieel-monetaire sector voor een breed publiek toegankelijk te maken en uit het jargon te treden, zonder in jip-en-janneketaal te vervallen. Want dan zou je je autoriteit verliezen. Het is een spel dat je in de vingers moet krijgen. Ze was er heel goed in. En dat karakteriseert haar.’

Als adjunct-hoofdredacteur had Van Cann later veel te maken met Jacques Kuyf, destijds algemeen directeur van de FD Mediagroep. De digitalisering was in opkomst. Van Cann verkende het terrein en richtte zich vooral op innovaties.

Kuyf herinnert zich een ‘behendige gesprekspartner’, standvastig, duidelijk en altijd gericht op de inhoud. ’Saai was het nooit. Ze liet niet over zich lopen. Ze is een tough cookie, maar we stonden nooit met de ruggen tegen elkaar. Ze is ook het type dat aan het eind van de dag bier met je gaat drinken.’

Haar vertrek naar de NOS werd door Kuyf zwaar betreurd. ‘Omdat ze zich verdiept in de inhoud, een bovengemiddelde intuïtie heeft en een authentieke persoonlijkheid is. Geen windvaan.’

Fred Bakker: ‘Als Amsterdammer zeg ik: een goed wijf.’

Hoofdstuk 2, waarin Giselle van Cann in 2008 wordt aangenomen bij de NOS, onder de hoede van hoofdredacteur Hans Laroes de digitalisering bij de omroep ter hand neemt en op de Amsterdamse Zuidas een alternatieve voorstelling van De Kersentuin van Anton Tsjechov wordt bezocht.

Twee sollicitatiegesprekken voerde NOS-hoofdredacteur Hans Laroes met de kandidaat-adjunct. Van Cann was gevraagd te solliciteren. ‘Ze maakte een heel goede indruk. Het was alleen nog zaak om te checken of een vrouw die van een papieren krant komt, in een audiovisuele omgeving tot haar recht zou komen. En dat was het geval.’

Haar extra vinkje dankte Van Cann aan haar studie en haar ervaring bij het FD. ‘Voor een journalistieke organisatie is het goed om mensen met een andere achtergrond binnen te halen; mensen met een financieel-politieke achtergrond.’

Consistent, noemt Laroes haar. ‘Ze neemt graag verantwoordelijkheid en duikt niet onder in de kantoorpolitiek. What you see is what you get. Ze kan nieuwe projecten aan en heeft verstand van journalistiek’.

De digitale koers stippelde Van Cann samen uit met Lara Ankersmit, in die periode hoofd digitale media bij de NOS. Gepoogd werd onder meer een doelgroep te bereiken, jongeren, die door de omroep was veronachtzaamd.

Ankersmit: ‘Ik had veel te maken met de ontwikkelaars en de designers. Maar bij een journalistieke organisatie gaat het vooral om de inhoud. Die werelden kunnen ver uit elkaar liggen. Ik trof godzijdank Giselle aan op de redactie. De techniek moest worden afgestemd op de inhoud en er moesten journalistieke keuzes worden gemaakt. Met een-op-een uitzenden van een fragmentje uit het Achtuurjournaal ben je er niet. Dat is voor televisie, niet voor een digitaal product.’

Ze legden de basis voor innovaties als NOS Stories en het NOS Lab, aanvankelijk experimentele vertelvormen die niet door iedereen op de redactie meteen werden omarmd. Het leverde ‘wel wat discussie op’, zegt Ankersmit.

‘Bij de NOS zijn veel mensen met televisie bezig. Wij zochten naar alternatieve manieren om het nieuws te brengen. Dat leidde tot discussies op de redactie. Moeten we echt op YouTube? Op Instagram? De NOS-redactie is kritisch en vraagt zich bij alles af waarom het moet worden gedaan, wat het kost en wat het oplevert. Daar had Giselle altijd een antwoord op.’

Over Giselle van Cann: ‘Ze acteert geen persoonlijkheid, ze is er echt een.’ Beeld Els Zweerink

Tim Overdiek was een van de getuigen, als een van de andere adjuncten. Ze raakten snel bevriend en deelden hun verwondering over de cultuur bij de omroep. ‘We waren samen op ontdekkingsreis. Soms stonden we met grote ogen te kijken hoe het er bij de NOS aan toe ging. We waren een hogere snelheid gewend, in Hilversum ging alles trager. Voordat er bij de NOS iets verandert, moet er heel wat in gang worden gezet.’

Van Cann excelleerde, zegt Overdiek. ‘Met steun van Lara begon ze redacties voor zich te winnen en mee te nemen met haar plannen.’ Daadkrachtig en streng, noemt hij haar. ‘Ze geeft alles om het grotere doel te verwezenlijken.’

Ze deelden hun ervaringen en zochten elkaar regelmatig op in Amsterdam-Zuid, het stadsdeel waar ze allebei wonen. ‘We hebben in het café wel eens een beleidsnotitie bedacht, dat kan daar beter dan in zo’n kamer op het Mediapark in Hilversum. Bier? Nee, wijn, volgens mij.’

Toen de vrouw van Overdiek in 2009 om het leven kwam bij een verkeersongeluk, ving Van Cann hem op. ‘Ze is compassievol en ze is er ook echt voor je als je haar nodig hebt. Na mijn terugkeer op de redactie wist ze precies wanneer ze even bij me moest komen zitten. Ze is altijd bereid om tijd voor je te nemen.’

Hans Laroes vertrok in 2011 bij de NOS. Van Cann schonk hem als afscheid een bezoek aan een alternatieve voorstelling van De Kersentuin, een toneelstuk van Anton Tsjechov. ‘Ze nam me mee naar een leegstaand gebouw op de Zuidas. Op elke verdieping was iets te zien. Ze had die voorstelling uitgekozen omdat creativiteit ons op de redactie had verbonden. Giselle gaf voortdurend voedsel voor mijn gedachten. En het stuk was ontregelend, dat had ze ook mee laten wegen. Geweldig.’

Hoofdstuk 3, waarin Giselle van Cann in 2011 bij de NOS solliciteert op de functie van hoofdredacteur en Marcel Gelauff de voorkeur krijgt.

De eerste woorden van Jan de Jong, algemeen directeur van de NOS van 2010 tot 2017, over Giselle van Cann: ‘Ik ben fan.’ Zijn lofzang is uitgebreid en varieert van ‘she fills the room’ en ‘enorme karaktervrouw’ tot ‘sterke persoonlijkheid’ en ‘onafhankelijk.’

De Jong: ‘Ze acteert geen persoonlijkheid, ze is er echt een. Mijn beeld is dat ze echt klaar is voor deze baan. Ze was er aan toe. En het komt haar ook echt toe.’

Na het vertrek van hoofdredacteur Laroes in 2011 werd Van Cann gepasseerd. Een andere adjunct kreeg de baan, Marcel Gelauff.

De Jong: ‘Giselle kwam van het FD, ze moest zich de NOS nog meer eigen maken. Want de positie van hoofdredacteur bij de NOS is onvergelijkbaar met welk hoofdredacteurschap dan ook, vanwege de complexiteit. NOS Nieuws is tv, radio, internet, een organisatie van meer dan vierhonderd man en een begroting van ruim 100 miljoen. Haar journalistieke kwaliteiten stonden buiten kijf, maar ze moest de NOS nog helemaal doorgronden.’

Hans Laroes: ‘Toen ik wegging, had ze het ook al gekund.’

Tim Overdiek: ‘Ze was er toen ook al klaar voor. Ze had de skills, de ervaring en de kennis en zou het moeiteloos hebben aangekund.’

Van Cann kijkt zonder wrok om. Ze had het gevoel dat ze er klaar voor was, ‘maar ik zou de onwaarschijnlijke keuze zijn geweest, omdat Marcel meer ervaring had.’ Gelauff benoemde haar tot plaatsvervangend hoofdredacteur. ‘Marcel en ik hebben elkaar in de ogen gekeken en afgesproken dat we het met z’n tweeën zouden gaan doen. Tussen ons was geen spanning. Ik kijk met ongelooflijk veel plezier en tevredenheid op de afgelopen jaren terug.’

Hoofdstuk 4, waarin wordt gezocht naar de tekortkomingen van de nieuwe hoofdredacteur NOS Nieuws.

Hans Laroes: ‘Bij de NOS werd wel eens gezegd dat ze niet genoeg empathisch was. Maar empathie is geen doorslaggevende eis die je aan een hoofdredacteur stelt. Een hoofdredacteur moet grenzen stellen, terug zeuren en eisen stellen. Ze is er niet op uit om aardig gevonden te worden, dat is juist prettig bij een leidinggevende.’

Lara Ankersmit: ‘Slechte eigenschappen?’ Lachend: ‘Poeh. Ik zou er niet één kunnen noemen.’

Fred Bakker: ‘Ze denkt snel en wil snel handelen. Actie! Daar moest ze bij het FD mee in het reine komen en bij de NOS waarschijnlijk ook. Het gaat erom dat je anderen eerst meekrijgt, daarna is het tijd voor actie. In de hoofdredactie was ze ongeduldig, maar het is goed om iemand naast je te hebben die onrustig is en snelheid wil maken. Dan heb je een gesprek.’

Tim Overdiek: ‘Soms merkte ik aan de manier waarop ze op haar laarzen terugliep naar ons kantoor dat er iets was gebeurd wat haar niet zinde. Dan haalde ze even diep adem en ging ze door. Ze heeft geleerd geduld te betrachten. Dat heb je nodig in Hilversum en bij de NOS.’

Laroes: ‘Ik kan geen slechte eigenschap van haar noemen. Ze is niet heilig, maar ik zou het niet weten.’

Hoofdstuk 5, waarin nader wordt ingegaan op de uitdaging van de hoofdredacteur NOS Nieuws, de verwachting wordt uitgesproken dat Giselle van Cann de ramen en deuren van de omroep verder zal openen en het toenemende wantrouwen in de media, en dus ook de NOS, ter sprake komt.

Nieuwsfabriek NOS draait 365 dagen per jaar en 24 uur per dag, op radio, televisie, teletekst en online. Een tanker, noemt Tim Overdiek het, ‘en het is niet makkelijk om die van koers te laten veranderen.’

De dagelijkse praktijk van de hoofdredacteur, volgens Jan de Jong: ‘Je bent een Chinees staatscircus in je eentje en moet oneindig veel schoteltjes in de lucht houden, samen met de redactie. En als er onverhoopt een schoteltje valt, kijken de redactie en de buitenwereld meteen naar jou.’

Volgens Hans Laroes is de NOS de laatste jaren onder Marcel Gelauff een ‘redelijk gesloten, defensieve organisatie’ geworden als het gaat om journalistieke kwesties. ‘Wel succesvol, dat is het punt niet, maar het is een beetje gesloten burcht. Dat heeft echt met het karakter van de hoofdredacteur te maken. Dat gaat door de hele redactie, het druppelt door.’

Of Van Cann de ramen en deuren verder open zal zetten? Laroes: ‘Ik hoop het en ik verwacht het. Dat zit in haar karakter.’

Giselle van Cann: ‘Toen ik bij de NOS kwam werken merkte ik dat veel vrouwen het prettig vinden dat er een vrouw in de hoofdredactie kwam.’ Beeld Els Zweerink

Van Cann: ‘Ik vind de NOS niet gesloten, maar we kunnen nog meer naar buiten. De NOS moet aanspreekbaar zijn; niet alleen als er iets te verdedigen of uit te leggen valt, maar ook op andere plekken. Daar maak ik me sterk voor. De NOS bepaalt mede de maatschappelijke agenda, in ieder geval het gesprek van de dag. Dan moet je er zelf ook zijn. En niet alleen in bijvoorbeeld talkshows. Ik ga er ook met de redactie over in gesprek.’

Laroes: ‘De NOS moet zich niet gek laten maken door al die idioten die zeggen dat de omroep net zoals alle andere mainstreammedia niet deugt. Maar je moet er wel een eigen antwoord op hebben. Dat kan door te laten zien wie je bent, door uit te leggen wat je doet en door je journalistieke visie te delen; door een vriendelijke reus te zijn.’

Na haar benoeming tot hoofdredacteur deelde Van Cann haar sollicitatiebrief met de chefs van alle NOS-redacties. ‘Het zijn ervaren mensen die strategisch goed meedenken. Ik wil ze er vanaf het begin bij betrekken.’

Grote opdracht, zeer vereerd, Van Cann schreef het zelf. ‘Als grote publieke omroep en nieuwsbrenger zit de NOS in een glazen huis. Iedereen vindt er wat van en mag er wat van vinden. Daar moeten we ons goed mee verhouden. Het zijn roerige tijden en dat maakt het tot een grote opdracht. Hoe hou je je journalistieke opdracht goed in de gaten? Stel je de juiste vragen? Pak je je rol in de samenleving?’

Hoofdstuk 6, waarin Giselle van Cann uitlegt dat het van belang is dat NOS Nieuws voor het eerst door een vrouw wordt geleid.

Van Cann wilde vroeger alleen gewaardeerd worden om haar kwaliteiten, ‘en niet omdat ik een vrouw ben.’ Daar denkt ze nu anders over.

‘Toen ik bij de NOS kwam werken merkte ik dat veel vrouwen het prettig vinden dat er een vrouw in de hoofdredactie kwam. Het is van belang, als voorbeeldfunctie en rolmodel. Dat heb ik geleerd. Voor anderen heeft het betekenis, dus ben ik verplicht om daar iets mee te doen. Het is belangrijk dat vrouwen zichtbaar zijn bij de NOS; in de uitzendingen, maar ook in dit soort functies.’

Cv Giselle van Cann 1966 Op 13 april geboren in Sittard 1984 - 1985 Bedrijfskunde universiteit Oregon 1985 - 1992 Studie bedrijfseconomie in Rotterdam 1992- 1994 redacteur Financiële Diensten Amsterdam 1994 - 1999 Verslaggever financiële markten Het Financieele Dagblad 1999 - 2004 Politiek verslaggever FD 2004 - 2007 Adjunct-hoofdredacteur FD 2008 - 2022 Adjunct-hoofdredacteur NOS Nieuws 2011 Plaatsvervangend hoofdredacteur NOS Nieuws 2016 - 2022 Bestuurslid De Groene Amsterdammer 2022 Hoofdredacteur NOS Nieuws Giselle van Cann heeft een relatie en woont in Amsterdam.