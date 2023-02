De nieuwe Harry Potter-game Hogwarts Legacy schept een wereld waar je uren wilt vertoeven ★★★★☆

Hogwarts Legacy

‘Zijn er straks ook weer boekenkasten met al die smekkies erachter?’ O, de Harry Potter-dertiger. Volwassen mensen die op Griffoendorsokken naar een Universal-pretpark gaan of de Deathly Hallows op hun onderarm hebben laten tatoeëren. De mensen die rond de jaren negentig zijn geboren groeiden ermee op, als er een nieuw deel uitkwam ging het op school nergens anders over. Er is er bijna niemand die niet op z’n minst de films heeft gekeken – en laten we eerlijk zijn: de mensen die er niets mee hadden waren daar dan op hun beurt weer zó trots op dat ze minstens even ergerniswekkend zijn.

Ik heb drie vrienden, allemaal rond de 30, bij mij thuis uitgenodigd. De een geeft meer om het Zweinsteinuniversum dan de ander, maar allemaal hebben we één ding gemeen: een nostalgische liefde voor de legendarische Harry Potter-computerspellen van EA Games. Deze spellenreeks hield iedere Nederlandse basisschoolleerling rond het begin van dit millennium in een wurggreep. Hele middagen waren we gebiologeerd aan het flipendoën, smekkies verzamelen en zwerkballen. En nu, twintig jaar later, komt Warner Bros met een gigantische nieuwe Harry Potter-game. Mijn snode plan: dit spel moet hun liefde voor gamen weer aanwakkeren. Want dat doen ze alle drie zelden tot nooit.

Hogwarts Legacy speelt zich af in het universum van Harry Potter, maar dan een stuk eerder. Waar je in de voorgaande Harry Potter-spellen min of meer de films naspeelde, ben je nu een heks of tovenaar die aan Zweinstein gaat studeren en over bijzondere magische gaven beschikt waarmee je een koboldenopstand moet beteugelen.

Jet krijgt, ietwat onwennig, de controller in handen. Wij speelden de oude spellen altijd op pc. Binnen enkele seconden is het duidelijk dat meekijken over de schouders van vrienden die voor het eerst een controller vasthouden niet veel anders is dan toekijken hoe je ouders gifjes proberen te whatsappen. Drie kwartier later is het personage samengesteld: vlotte boblijn (cute), sproeten (cute), een halfrond brilletje (zo cute). Pjotr krijgt later de beurt en doorloopt de sorteerprocedure. Hij vindt zichzelf ‘toch echt een Ravenklauwer’ en wordt ingedeeld bij Zwadderich.

‘Kan-ie ook rennen? Hoe skip ik dit?’ Nicolle heeft meer ervaring met gamen en vooral háást. Cutscènes, waarin het spelen even wordt stopgezet om het verhaal vooruit te helpen, zijn er om te cutten. Helemaal onterecht is dat niet: er wordt ongelofelijk veel gekletst in dit spel. De verhaallijn is iedereen behalve Pjotr binnen tien minuten kwijt, maar ook hij voelt meer enthousiasme als hij op eigen houtje binnen één minuut de astronomietoren kan lokaliseren dan wanneer hij luistert naar omslachtig Brits geklets over opstandige kobolden.

Voorafgaand aan onze gezamenlijke speelsessie heb ik al behoorlijk wat avonden met het spel doorgebracht. De verwachtingen online waren niet best: het spel zou vol fouten zitten, de wereld zou leeg aanvoelen. Afgezien van de lelijkste menustijl aller tijden blijkt dat allemaal reuze mee te vallen. De wereld is groot, maar met een fijn fast travel-systeem (en de snelle laadtijd van de PS5) ben je niet de helft van de tijd aan het forenzen. Het kasteel ziet er prachtig uit, evenals de omgeving. Overal is iets te ontdekken of te doen.

Vechten doe je in dit spel met toverspreuken. Je zou verwachten dat het daardoor voelt als een shooter: van een afstand schiet je spreuken op de vijand. Toch is het veel meer alsof je met een zwaard of knuppel aan het zwaaien bent. Je hoeft niet te richten op de vijand, dat gebeurt vanzelf. In het begin is het vrij overweldigend dat vijanden altijd met minstens vier tegelijk opdoemen, maar je raakt er al snel aan gewend. Door de verschillende spreuken kun je echt een eigen strategie ontwikkelen.

Dan: de kleding. Overal in de wereld vind je hoedjes, sjaaltjes, brillen en handschoenen die er vrijwel allemaal ongekend ridicuul uitzien. Mijn karakter werkt zich door levensgevaarlijke kerkers in een drollenvanger, draakvormig brilletje en een rieten strandhoed. Er zijn methoden om dit te omzeilen, maar eerlijk is eerlijk: waarom zou je?

De hamvraag voor mijn gasten is deze avond: voelt dit als ‘de echte Harry Potter’, maar dan met betere graphics? Iedereen kan er kort over zijn: nee. Misschien is daarvoor de oorspronkelijke verhaallijn te goed in ons geheugen geëtst, misschien komen we al in de levensfase dat dingen van vroeger beter zijn (omdat kind-zijn beter is). Toch zegt Jet dat het haar leuk lijkt om dit spel vaker te spelen – op haar eigen tempo, dat wel. Nicolle stond op het punt om haar Nintendo Switch te verkopen, maar nu ze weer een controller in haar handen heeft gehad wacht ze er nog mee. Pjotr blijkt met veel genoegen vijanden uit de weg te ruimen.

Want hoewel het niet als dezelfde wereld voelt, is dit alsnog een wereld waar je tientallen uren wilt vertoeven – om het spel uit te spelen, zul je dat ook wel moeten. Over twintig jaar komt een kersverse dertiger dit spel misschien wel ergens tegen, om vervolgens tegen haar vrienden te zeggen: ‘O wauw, dit spel, dat heb ik eindeloos gespeeld vroeger. Zo maken ze ze tegenwoordig niet meer.’

Boycot Harry Potterbedenker J.K. Rowling ligt al jaren onder vuur vanwege transfobe opmerkingen. Hoewel ze niet heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van dit spel, verdient ze er geld aan omdat ze over de rechten beschikt. Online roepen mensen op tot een boycot van het spel, een aantal gamewebsites hebben besloten geen review te schrijven. Toch staat de game op dit moment op online verkoopkanaal Steam bovenaan. In het spel zelf staat het spelers vrij om een personage samen te stellen dat over zowel ‘mannelijke’ als ‘vrouwelijke’ eigenschappen beschikt (hoewel ze zich wel als ‘heks’ of ‘tovenaar’ moeten registreren omdat er gescheiden slaapzalen zijn). Ook vertolkt een transgender vrouw een vrij prominente rol in het verhaal.