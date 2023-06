De nieuwe dramaserie ‘De droom van de jeugd’ toont de tijdloosheid van generatieconflicten

Hanna van Vliet in ‘De droom van de jeugd’.

Personages die over een tijdspanne van 40 jaar gevolgd worden, liefde en verdriet ervaren, een generatiestrijd met hun ouders voeren, oude mores afbreken en nieuwe ideologieën omarmen – om later zelf door de tijd ingehaald te worden. En dat allemaal tegen een achtergrond van grote gebeurtenissen zoals de Parijse studentenprotesten van 1968, de val van de Berlijnse Muur in 1989 en 9/11.

Ambitie kan de nieuwe KRO-NCRV-dramaserie De droom van de jeugd in elk geval niet worden ontzegd. In negen afleveringen legt de serie de verhoudingen bloot binnen de katholieke familie Wander en toont en passant hoe Nederland ontzuild raakte, etnisch diverser werd en van een linkse, antikapitalistische tijdsgeest naar een neoliberale instelling bewoog.

‘Het ruime tijdsbestek waarin de serie zich afspeelt, heeft ons de kans gegeven om, tegen de achtergrond van grote maatschappelijke gebeurtenissen, persoonlijke verhalen te vertellen’, zegt Bram Schouw, regisseur van de serie, in een telefonisch gesprek vanuit de Franse havenstad Marseille, waar hij en zijn vrouw en zoontje nu vier jaar wonen. ‘Door gebruik te maken van historisch archiefmateriaal hebben we geprobeerd de geschiedenis tot leven te wekken. Veel van de thema’s die we aanstippen, zijn nog steeds actueel, zoals het recht op abortus, vrouwenemancipatie, racisme.’

Voorop in De droom van de jeugd – een cocreatie van Schouw en scenarist Marnie Blok – staat de karakterontwikkeling van de personages, over de tijd gespeeld door acteurs Hanna van Vliet, Tamar van den Dop, Annet Malherbe, Mark Rietman, Peter Paul Muller, Maria Kraakman en Gijs Naber. Samen vormen ze de familie Wander, een gegoed middenklassegezin uit Brabant, dat geplaagd wordt door drama, intrige en ideologische verschillen.

De serie opent met een conflict. Dochter Carla (Van Vliet) staat tegenover moeder Rosalie (Malherbe) vanwege een abortus, een religieuze doodzonde. Decennia later is het Carla, inmiddels zelf moeder, die lijnrecht tegenover haar eigen dochter komt te staan.

‘Zo herhalen patronen zich van generatie op generatie’, zegt Schouw. ‘Als ellipsen in de tijd.’

De droom van de jeugd wil laten zien hoe de onvermijdelijke strijd die iedere generatie levert in essentie dezelfde is. Het komt uiteindelijk neer op het vormgeven van de eigen idealen en het veroveren van vrijheid.

Schouw: ‘Dat gevecht is tijdloos en daarom zo interessant. Doordat je de personages zo lang volgt, snap je beter waar karaktertrekken vandaan komen, waarom iemand handelt zoals hij handelt.’

Waarom kozen Marnie Blok en jij ervoor om het verhaal van een familie te vertellen?

‘Omdat familie veel zegt over wie je bent en waar je vandaan komt. Neem een willekeurig familieportret waarop iedereen lacht: als je daarop inzoomt en vijftig jaar terug in de tijd gaat, dan zie je opeens wat er zich in die familie heeft afgespeeld, welke afslagen er zijn genomen, welke trauma’s er zijn opgelopen, en hoe dat doorwerkt in de nakomelingen.’

De Wanders zijn katholiek. Waarom heb je niet voor een protestants gezin gekozen?

‘Dat ligt in de oorsprong van de serie besloten. Tien jaar geleden vroeg de KRO aan Marnie Blok om een familiesaga te schrijven over een gezin dat een beetje aansluit op hun katholieke achterban. Ons bood dat de kans om de serie een Zuid-Europese grandeur te geven. Het protestantse milieu is toch meer naar binnen gekeerd, zwijgzaam. Dat zou vooral een ingetogen kostuumdrama opleveren. Tegen een katholieke achtergrond konden we iets groter uithalen in de serie, zowel qua sfeer als thematisch.’

De droom van de jeugd heeft in de verte iets weg van de Italiaanse klassieker La meglio gioventù, een vierdelig familie-epos over een Romeins middenklassegezin. Ook dit gezin wordt op kleinere en grotere schaal door de geschiedenis geraakt. ‘Richtingbepalend’, noemt Schouw La meglio gioventù. De miniserie is van grote invloed geweest op zijn fascinatie voor familievertellingen. Maar volgens Schouw heeft de Italiaanse serie niet aan de basis gestaan van De droom van de jeugd.

Schouw: ‘Ik zag La meglio gioventù toen ik als student als kaartjesscheurder bij een bioscoop in Utrecht werkte. Op een regenachtige zondagmiddag keek ik de serie in een ruk uit. Marnie Blok en ik delen bewondering voor dit meesterwerk, in die zin was het een bron van inspiratie. Maar we hebben uiteindelijk vooral ons eigen verhaal willen vertellen.’

Waarom eindigt De droom van de jeugd in 2008?

‘Dat heeft een praktische reden. Eigenlijk zouden we tien afleveringen maken, maar dat bleek budgettair onhaalbaar. Achteraf is dat een groot geluk geweest, want met de negende aflevering viel verhaaltechnisch alles op zijn plek. Maar misschien komt er een vervolg. We hebben het er weleens over gehad om die tiende aflevering alsnog te maken, maar dan als speelfilm.’