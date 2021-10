De nieuwe Claw Boys Claw daagt je uit, zuigt je naar binnen en neemt nooit de makkelijkste weg ★★★★☆

38 jaar gepassioneerde gitaarrock en niet kapot te krijgen: Claw Boys Claw, nog altijd te herkennen aan de machtige vocalen van Peter te Bos, die op Kerstavond 71 hoopt te worden. De vier albums sinds de wedergeboorte in 2008 behoren tot hun betere.

De zestien songs op album 13, Kite, onderstrepen wat de Amsterdamse band zo bijzonder maakt: met gitarist John Cameron (het andere bandlid van het eerste uur en vader van Pip Blom-drummer Gini) schrijft Te Bos altijd weer songs die weliswaar rocken, maar met ferme passen uit de buurt van de clichés en ingesleten maniertjes van het genre blijven.

Hoor hoe het gejaagde Old Man Bones plaatsmaakt voor het hypnotiserende Kites. Hoe pakkend Where’s My Window is. Hoe mooi het eenvoudige, kleine I Knew It. Ze dagen je uit, zuigen je naar binnen, nemen qua ritme, opbouw en melodie nooit de makkelijkste weg.

En wat klínkt het allemaal goed. De elektrische gitaar, klassiek infanteriegeweer van de rock, moet klinken als die van Cameron hier.

En nu de zalen in. Vanaf 29 oktober (Zwolle) ploegen de Claw Boys anderhalve maand lang Neerlands bodem om.

Claw Boys Claw Kite Pop ★★★★☆ Excelsior/V2