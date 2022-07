De nieuwe Beyoncé is opzwepend, divers en zeer dansbaar ★★★★☆

Beeld Carlijn Jacobs

Best een slap nummer, Break My Soul, waarmee Beyoncé in juni haar nu verschenen album Renaissance introduceerde. Leek te veel op Show Me Love, de wereldwijde clubhousehit van Robin S., uit 1993. Eigenlijk wist de 40-jarige superster er nauwelijks iets substantieels aan toe te voegen.

Het deed het ergste vrezen voor haar zevende soloalbum, dat het majestueuze Lemonade van zes jaar geleden moest opvolgen. In dezelfde week bewees rapper Drake met zijn nieuwe album Honestly, Nevermind bovendien hoe het mis kan gaan als grote artiesten van nu zich vergrijpen aan jaren-negentig-clubhouse, waar ze hoorbaar geen gevoel bij hebben.

Maar Beyoncé nam alle twijfel weg toen precies om middernacht vrijdag Renaissance op de streamingsites verscheen. Het is een opzwepend, zeer divers en zeer dansbaar album geworden zoals de zangeres dat eigenlijk niet eerder gemaakt heeft. Zestien liedjes, opgebouwd als een dj-set van een uur, waarin Break My Soul na vijf nummers precies de juiste plek krijgt. Dat het nummer nu wél werkt heeft alles te maken met de geniale manier waarop Beyoncé met haar producers het album heeft opgebouwd. Zoals goede dj’s op zichzelf weinig opzienbarende nummers een nieuw leven kunnen geven.

De sfeer van de dansvloer in de vroege jaren negentig overheerst, maar Beyoncé flirt handig met disco, afrobeats, house en electro. Ook citeert ze volop uit hits als Right Said Freds I’m Too Sexy en Donna Summers I Feel Love. Ze doet dat zo knap en zo gedoseerd dat ze al weer aan iets nieuws is begonnen als de luisteraar denkt: dit kan echt niet meer.

Er komt op het album een waslijst aan gasten voorbij, van Grace Jones en Drake tot Skrillex, maar niemand krijgt de kans de aandacht voor zichzelf op te eisen. Beyoncé is de baas en heeft iedereen in haar macht. Je schiet meteen tijdens het tweede nummer Cozy al in de lach wanneer ze over een pulserende beat even waarschuwt: ‘Might I suggest you don’t fuck with my sis’. Nee, geen gedonder meer met Solange, Jay-Z, roept ze de lift-scene uit 2014 nog even in herinnering .

Maar als ze in het daaropvolgende Alien Superstar de Right Said Fred-zinsnede ‘I’m too sexy for my love’ vervangt door ‘I’m too classy to be touched’, dan schiet het toch even door je heen: ja en dat ‘classy’ dat aan Beyoncé kleeft kan ook een probleem zijn.

Kan de buitenaardse superster zich wel verlagen tot een ordinair dansfeestje in jaren-negentigstijl dat ze van Renaissance wil maken? Heeft ze daar niet te veel klasse voor? Die vraag beantwoordt ze eigenlijk heel snel. Ja, Queen Bey kan feesten als een beest. En ze weet wie ze moet uitnodigen. Wanneer in Cuff It dat typerende disco-gitaartje van Nile Rodgers voorbijkomt, is stilzitten niet meer mogelijk. En ook Rodgers krijgt niet de kans het nummer naar zich toe te trekken. Het is als in de meeste nummers de machtige stem waarmee Beyoncé zingend en meer dan ooit ook rappend imponeert.

Als je door de nooit voorspelbare beats in deze voortdurend knisperende productie heen luistert, hoor je geestige, vileine tiktokwaardige kreten als: ‘It must be the cash, cause it ain’t your face.’

Een goede dj-set heeft altijd een rustpunt, en in Thique lijkt Beyoncé de dansvloer te hebben ingeruild voor de slaapkamer. Ook hier laat ze niet met zich sollen: ‘He thought he was loving me good, I told him ‘go harder’’, is nog een van de minst expliciete seksverwijzingen in dit broeierige, botergeile nummer.

Dansen, zweten, extase en, vooruit, een beetje drugs (waarnaar America Has a Problem verwijst) verdrijven hier de afrocentrische politiek en woede die centraal stond op Lemonade. Renaissance is, zo liet ze in een persbericht weten, haar manier geweest om de pandemie te doorstaan. Het album zou ‘Act 1’ van een trilogie zijn, maar het klinkt als een zelfstandig geheel.

Renaissance is een album dat na een keer of zes in een half etmaal nog allerminst verveelt. Je hoort steeds een nieuw detail en het is eigenlijk ongelooflijk dat Beyoncé heeft gezegd dat ze voor dit album haar perfectionisme even heeft losgelaten. Dat alles vrijheid ademt, is knap maar niet toevallig. Dit album is met de grootst mogelijke precisie in elkaar gezet, alleen merk je niks van die zorg: het klinkt allemaal even soepel, losjes en uitgelaten. Ze verwoordt het gevoel dat Renaissance oproept zelf het best, met dank aan Donna Summer, in het afsluitende nummer Summer Renaissance: It’s so good, it’s so good, it’s so good’.