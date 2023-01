De nieuwe Belle and Sebastian is een plaat als een grabbelton ★★★☆☆

Belle and Sebastian, de indiedarlings van de Schotse popmuziek, hadden materiaal over bij de opnamesessies van hun vorige album A Bit of Previous. Er kwam nog een plaat. Eén als een grabbelton. In Juliet Naked klinkt zanger Stuart Murdoch als Billy Bragg en het titelnummer is de band met een cocktailparasolletje. Will I Tell You A Secret daarentegen is weer klassiek Belle & Sebastian, als troubadour Murdoch, met ondersteuning van een klavecimbel, zijn zieleroerselen aan je toevertrouwt. In the Moment is doorwrochte, lichtvoetige pop waaraan je je hart kunt ophalen. Maar de single When We Were Very Young laat je ondanks zijn bitterzoete tekst over ontevredenheid op leeftijd wat lauw achter. En de discopop van Do You Follow is richtingloos. Misschien had de band toch de beste nummers van beide albums moeten samenvoegen om over de hele linie te overtuigen.

Belle And Sebastian Late Developers pop ★★★☆☆ Beggars