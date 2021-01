De nieuwe app van de Volkskrant: zo werkt het

Waarom een nieuwe app?

De Volkskrant-site en -app hebben de afgelopen jaren een hybride formule gehad. U kon er zowel het belangrijkste laatste nieuws lezen als bijzondere reportages, interviews, columns en analyses. Dat werkte deels naar tevredenheid – het aantal trouwe bezoekers is het afgelopen jaar fors toegenomen – maar zeker in deze roerige tijden willen we meer nieuws brengen. Bij belangrijke ontwikkelingen willen we het snelst en het volledigst verslag doen.

Wat is er veranderd?

Voorheen hadden we voor de smartphone twee apps. Veel lezers kozen voor een van beide apps en kwamen daardoor alleen bij de pdf-versie van de gedrukte krant uit, of juist alleen bij onze nieuwsapp. Ze vonden daardoor lang niet alles wat we schreven of maakten. Nu hebben we alles bij elkaar.

In de nieuwe app kunt u zowel het laatste nieuws volgen als de krant van die dag lezen, zoals die is gedrukt, maar ook als speciale digitale editie. Wie vooral op zoek is naar onze bijzondere verhalen, fotografie en vormgeving, kan daar terecht. In de livesectie van de app concentreren we ons op het laatste nieuws.

Hoe werkt het?

In de nieuwe app kunt u wisselen tussen verschillende leesopties. De livefeed onder de noemer ‘Live’ is de actuele weergave van de Volkskrantsite met het laatste nieuws. Achter de ‘Editie’-knop zit de digitale editie, die tot nu toe alleen op tablet beschikbaar was. Hier is ook de klassieke editie te vinden, de pdf-weergave van de papieren krant. Binnenkort zullen daar ook alle podcasts van de Volkskrant te beluisteren zijn.

Kan ik als abonnee alles lezen?

Voor de abonnees die zijn ingelogd, blijft alles beschikbaar. Niet-abonnees kunnen een aantal keer gratis kennismaken met de klassieke en digitale editie van de Volkskrant. Ze kunnen ook nog steeds een aantal artikelen gratis lezen. Sinds dit jaar zijn sommige artikelen alleen beschikbaar voor abonnees.